El inspector de la Policía Nacional que fue atropellado por unos narcos se reincorpora a la Comisaría de Algeciras

Algeciras/El inspector de la Policía Nacional Francisco Javier G. S., que fue arrollado por unos narcotraficantes el 5 de septiembre de 2020, se ha reincorporado este lunes a la Comisaría de Algeciras a petición propia después de haber sufrido 30 intervenciones médicas durante los últimos cuatro años debido a las graves lesiones que le provocaron el brutal atropello que tuvo lugar en la carretera de los Yankis cuando intentaba detener un coche que iba cargado con droga.

El Sindicato Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra el acto de bienvenida que se ha llevado a cabo en el patio interior de la Comisaría algecireña. "Hoy hemos estado en Algeciras, acompañando a Francisco Javier G. S. Fran, nuestro compañero arrollado por unos narcos en Algeciras en 2020. Tras cuatro años de recuperación y lucha, con 30 intervenciones médicas, Fran se ha reincorporado a petición propia a su puesto. ¡Enhorabuena Fran por tu recuperación y gracias por enseñarnos lo que es el sacrificio y el servicio a los demás!", ha indicado SPP.

"Cuando yo termine mi rehabilitación y esté recuperado, me gustaría volver. Yo sería policía sin cobrar. Mi trabajo me llena plenamente. Y es lo que quiero hacer. Mi objetivo ahora es volver a trabajar de policía y, si puedo, volver a ser coordinador de servicios y trabajar en la calle. Quiero volver a patrullar y para eso lucho día a día. No sé si las lesiones me permitirán volver a ese puesto, pero si no, espero poder estar en algún grupo de judicial, o en algún puesto internacional. Ya se verá", dijo en octubre de 2021, en pleno proceso de rehabilitación. Ese deseo, al fin, se ha cumplido.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, condenó el pasado agosto a los implicados a 28 años de cárcel y el pago de una multa de dos millones de euros. El suceso tuvo lugar el 5 de septiembre de 2020, cuando en policía natural de Coria del Río ingresó en el hospital Punta de Europa, de Algeciras y trasladado posteriormente a otro centro de Cádiz. Tras mes y medio hospitalizado pudo salir de la UCI para seguir con su recuperación en Getafe.

El inspector resultó herido de gravedad cuando el conductor de un vehículo que acababa de cargar un alijo de hachís embistió su coche al ser sorprendido por la presencia policial en Algeciras y este le arrolló. El vehículo que embistió era un coche de alta gama que había sido sustraído en Marbella (Málaga) y cargaba un alijo de 16 fardos de hachís cuando la patrulla policial le sorprendió en la carretera de los Yanquis.

La Policía Nacional le salió al paso para interceptarlo, momento en el que el otro vehículo embistió al coche policial y lo hizo volcar. El inspector y coordinador de servicios de la Policía Nacional resultó herido de gravedad y el agente en prácticas que le acompañaba sufrió contusiones de menor consideración. El patrullero acabó volcado en la cuneta a varios metros y el inspector Fran salió volando y quedó malherido en el suelo. "Mis compañeros me salvaron la vida. Tenía una arteria completamente seccionada. Había en el suelo una cantidad de sangre bestial. Me han contado varias personas que no era normal lo que sangraba. Luego la pierna fracturada por varios sitios, en una posición antinatural, metida debajo de mi cuerpo, y también tenía una herida en el tobillo bastante fea, pero lo grave era lo del brazo. Estuvieron haciendo presión, y yo les pedía que aflojaran. Me han contado que les pedía que no apretaran tanto, que me dolía. Y ellos apretaron a tope. Gracias a Dios la ambulancia no tardó mucho. Llegó y me hicieron una especie de torniquete", contaba Fran poco más de un año después.

Tres personas relacionadas con el alijo, según la investigación, fueron detenidas y para dos de ellas el juez decretó su ingreso en prisión provisional.