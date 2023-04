La innovación en el traje de flamenca se llama Marquina y tiene su origen en Algeciras

Pocas prendas hay más reconocibles en el mundo que el traje de flamenca. Sus volantes tienen muchísimas historias y, cuando parece que no cabe más innovación que las modas de cada año, una joven de Algeciras ha dado con la clave para reinventar la manera de diseñar estas prendas.

Este es el caso de Marta Gómez quien, un día, le explicaba a su madre cómo iba a ser su nuevo traje, aunque ella no conseguía imaginárselo. Entonces pensó que debía de poder verse y fue así como, junto a su pareja José Joaquín Martínez-Mejías creó Marquina Flamenca. "Mi novio quería montar su propia empresa y le di la idea. Lo estudiamos y preguntamos en la oficina de patentes y nos dijeron que no existía, así que lo registramos. Parece una cosa muy obvia, pero nadie lo había hecho", explica esta algecireña a Europa Sur.

Marquina (mezcla de Marta y Quino) permite a las clientas diseñar su propio traje de faralaes en un editor en línea disponible en la web de la marca. Ahí, pueden elegir diferentes características, telas, colores y accesorios como si de un videojuego se tratase. Además, cada detalle lleva incluido su precio, por lo que pueden saber al instante el coste.

Sus inicios coincidieron con el la llegada de la pandemia y el confinamiento. Ahí tomaron la decisión de apostar fuerte y dedicarle tiempo para tenerlo todo preparado, aunque no tenían muy claro el tiempo que tardarían en volver las ferias. "Lo montamos en una plataforma para hacer tu propia tienda en línea y, a través de una empresa, nos enseñaron la aplicación y nos la montaron", explica la creadora de Marquina.

La suya es una historia de trabajo y crecimiento, ya que ninguno de los dos tenía una relación directa con el mundo de la moda. Marta sí era una gran amante desde pequeña y estaba familiarizada con el entorno, ya que su abuela cosía y a ella le gustaba. Su labor se ha basado en "ir de un taller a otro, conocer gente y autoformarme". Reconoce que ha aprendido "un montón" de telas y costura en un mundo inmenso.

Marta se marchó a Sevilla a estudiar y, desde entonces, vive en la capital andaluza, donde conoció a su pareja. Con su centro de operaciones en la ciudad, se apoyan en talleres de la zona para fabricar las piezas encargadas. Una vez la clienta envía el pedido, comienza la magia.

"Nosotros recibimos una hoja de pedido con una descripción completa y nos organizamos. Mi novio se pone en contacto con los proveedores para recibir los materiales que hay que comprar. Yo envío la hoja a los talleres y preparan el patronaje a medida. Cuando llegan los componentes se envían al taller y con el patrón hacen realidad el diseño", resume Marta.

El período de entrega de los trajes de faralaes de la marca ronda los 30 días, algo bastante competitivo teniendo en cuenta los márgenes en que se mueve la industria. Aun así, la relación cercana con la clientela es importante para ellos. "Muchas veces esperan a última hora porque quieren perder unos kilitos y te dicen 'ay, no estoy segura', pero tenemos la confianza de decirles, según la fecha de su feria, cuándo pueden pedirlo para que les llegue a tiempo", destaca la algecireña.

En Marquina no tienen oficina, sino que todo lo gestionan desde casa. Ahora que acaban de comenzar no pueden permitirse el alquiler de un local permanente, pero no lo descartan. "Hemos pensado en tener un taller para recibir a las clientas más que una tienda en sí, pero de momento nada claro", incide Marta.

En 2022, primer año de facturación y el del retorno de las ferias después de la llegada del covid, vendieron casi 50 vestidos. 2023 ha empezado fuerte y, en apenas un mes de temporada, llevan más de la mitad de todas las ventas del pasado año. "Queda un año muy largo, mucha romería y mucha feria. Esperamos muchos más pedidos". Sus creaciones no solo se visten en Sevilla, sino que el pasado año llegaron a tener un pedido desde México.

Nuevas tendencias en 2023

La inflación, además de afectar a todos los consumidores, también se ha reflejado en Marquina. Los tejidos, los talleres y todos los proveedores de adornos han subido "considerablemente" los precios, algo que se ha reflejado también en los vestidos para que Marta y José puedan mantener un margen de beneficio razonable. Por ejemplo, la media de coste en 2022 era de 300 a 350 euros, mientras que este año se encuentra entre 350 y 400, unos 50 euros de diferencia.

Los creadores de Marquina explican esta subida en base al precio de todos los materiales. "Hemos subido con todo el dolor de nuestro corazón. De tela son, como mínimo, 10 metros y si han subido dos euros por metro ya son 20. El envío eran nueve euros y ahora 13. Los metros de adorno suben otro euro más y pueden ir 30 o 50. Euro a euro pueden ser 50, según el diseño".

Como cada año, las tendencias y modas cambian y el traje de flamenca no es para nada diferente. Según Marta, este año los colores que más se lleva son "los vitamina, tonos fuertes como salmón, rojo, verde agua o malva". En lo que a construcción de la prenda y adornos se refiere, este año triunfan "las mangas anchas de hombro y con volantes y las faldas con canasteras o dos volantes".