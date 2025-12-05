La Inmaculada vuelve a recorrer las calles de Algeciras en una solmene procesión tras años sin celebrarse

Algeciras ha vivido este viernes una solemne y emotiva tarde-noche con el regreso a las calles de la histórica imagen de la Inmaculada Concepción, que ha procesionado de nuevo después de varios años sin hacerlo. La talla, una obra anónima del siglo XVIII que preside la capilla del Sagrario del Santuario de Nuestra Señora de la Palma, volvió a encontrarse con los fieles en un recorrido cargado de simbolismo y tradición.

El inicio de la procesión tuvo unos instantes de desconcierto. Cuando estaba saliendo el cortejo de su templo y la banda de música ya entonaba sus primeros acordes, comenzaron a sonar los villancicos del espectáculo de luces y música del alumbrado navideño de la Plaza Alta. La comitiva se detuvo y la banda dejó de tocar durante unos cinco minutos en los que unos se miraban a otros en una tensa espera. Finalmente los villancicos pararon y la Virgen salió de forma brillante desde La Palma.

Instantes de desconcierto en la salida de la procesión de la Inmaculada de Algeciras.

La Hermandad del Nazareno, responsable del culto a la imagen, había engalanado para la ocasión la Torre de la Palma y los balcones de las casas del entorno, reforzando el carácter solemne de una jornada muy esperada por los devotos. No en vano, la Inmaculada del Sagrario es una de las advocaciones marianas más antiguas y arraigadas de la ciudad, presente en el templo mayor desde su consagración al culto.

A las 20:00, y bajo los sones de la Agrupación Musical Cautivo de Estepona, las puertas del Santuario se abrieron dando comienzo a la procesión de alabanzas. Tras salir a la Plaza Alta, el cortejo avanzó por Alfonso XI, San Antonio, Sevilla y la Avenida Blas Infante, para continuar por Regino Martínez y General Primo de Rivera, regresando después al corazón de la Plaza Alta antes de realizar un solemne saludo en al capilla de Europa.

Durante toda la procesión se palpó el vínculo histórico entre Algeciras y esta advocación mariana, protagonista de siglos de rezos y plegarias. La Hermandad destacó que este regreso a las calles forma parte de su compromiso con el templo y con la revitalización del culto público a la Virgen María Inmaculada del Sagrario, una devoción profundamente enraizada en la comunidad.