La inhalación de gases, principal hipótesis de la muerte de los dos trabajadores de Sertego en Algeciras

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha asegurado este miércoles que los primeros indicios apuntan a que los dos trabajadores que en la tarde del martes fallecieron en el muelle de la Isla Verde del Puerto de Algeciras mientras operaban en camión habrían inhalado "gases" y "perdieron el conocimiento" antes de caer al interior de la cisterna. Los cuerpos sin vida de ambos operarios fueron rescatados pasada la media noche por un bombero que consiguió acceder a la cuba y desplazarlos hasta la trampilla trasera para que fueran extraídos tras la preceptiva autorización del juez.

Pacheco, en una intervención en la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, ha lamentado estas muertes y ha insistido en la importancia de "las medidas de protección y de seguridad de autoprotección de todos los trabajadores".

El subdelegado ha señalado que "por el momento" hay "pocos detalles" sobre este accidente laboral y "ahora mismo" se está investigando el hecho, por lo que ha esperado que "pronto" se sepa "realmente cuál ha sido la razones de ese fallecimiento".

El accidente laboral se produjo en las instalaciones de Sertego, concesionaria del servicio de tratamiento de residuos Marpol en toda Andalucía con sede en el Puerto de Algeciras. Los fallecidos pertenecían a una subcontrata.

El servicio Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 19:20 del martes un aviso que alertaba de dos trabajadores dentro de una cisterna de alto vacío. Hasta el lugar se trasladaron Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que no pudieron más que confirmar el fallecimiento de ambos operarios y activar el dispositivo judicial.

El sindicato UGT-FICA Campo de Gibraltar ha anunciado que va a denunciar a Inspección de Trabajo este accidente mortal y ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de los dos fallecidos, además de poner a su disposición el Gabinete Jurídico de UGT. "No podemos permitir que esta lacra que afecta a las personas trabajadoras siga creciendo de esta forma exponencial. No es lógico que una persona salga de su casa para ganar un jornal y no regrese", ha lamentado UGT en un comunicado.

En la misma línea se han referido desde CCOO, que han lamentado este hecho y han anunciado el inicio de las tareas de recopilación de información sobre los pormenores del accidente, las circunstancias que operaron en el mismo y las medidas preventivas dispuestas. Con todo ello se realizará un informe preliminar que servirá como base para la elaboración de la pertinente denuncia ante la autoridad laboral. Además, han anunciado la convocatoria de una concentración de duelo y repulsa por lo ocurrido que se celebrará "en las próximas semanas".