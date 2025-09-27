La increíble transformación de dos algecireños en Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado para la nueva serie del 23-F

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputrados pistola en mano el 23 de febrero de 1981, solo tres personas se mantuvieron sentadas en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo. Eran Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Cada uno tenía una razón y una historia. Javier Cercas diseccionó aquel momento del golpe de Estado en Anatomía de un instante (Random House, 2009) y ahora el sevillano Alberto Rodríguez convertirá esta imagen crucial de la transición en una serie de Movistar Plus+. La ficción escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Alberto Rodríguez, se estrenará el próximo jueves 20 de noviembre.

En el teaser tráiler de la serie puede verse a los protagonistas pero sólo con una mirada atenta el espectador podrá darse cuenta de quiénes son los actores que están detrás de cada personaje histórico. Bajo una extraordinaria caracterización hay dos intérpretes nacidos en Algeciras. Álvaro Morte (La Casa de papel) es el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez y Manolo Solo (B, la película) es Manuel Gutiérrez Mellado, militar y ex ministro de Defensa de España. Además, Eduard Fernández (El 37) interpreta a Santiago Carrillo y David Lorente (Antidisturbios), a Antonio Tejero. También están en el reparto Óscar de la Fuente (El buen patrón) como Jaime Milans de Bosch, Juanma Navas (Acacias 38) como Alfonso Armada y Miki Esparbé (Reyes de la noche) como Juan Carlos I.

Producida por DLO Producciones en asociación con ARTE France, la serie se presentó el pasado viernes en el Auditorio Kursaal dentro de la Sección Oficial (fuera de concurso) de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

"El rodaje de Anatomía de un instante ha sido una auténtica prueba lo largo de muchos días de rodaje con una enorme complejidad, todo en una época cercana los años 70 del pasado siglo. Hemos tratado de encontrar una narrativa a cada capítulo, creíamos que debían tenerla, son historias distintas con entronco común. Por suerte hemos podido reunirnos un equipo de personas que lleva mucho tiempo trabajando juntos en diversos proyectos", comenta Alberto Rodríguez en las notas del director del dossier oficial.