“Lo más importante en el proceso de diagnóstico es escuchar al paciente”

La llegada de la unidad de columna a Hospiten, de la mano de los doctores Miguel Rodríguez Solera y Ana Cerván de la Haba, ha supuesto un paso al frente para esta red sanitaria internacional, que ha invertido y apostado fuerte por incorporar esta especialidad. Con más de 10 años de experiencia como equipo, esta dupla de especialistas aportan calidad al servicio, cuya implantación ha tenido una sorprendente respuesta en el Campo de Gibraltar. En Algeciras, estos doctores pasan consulta los martes y viernes, mientras que en Estepona lo hacen lunes, miércoles y jueves. El doctor Rodríguez Solera nos explica los detalles de esta implantación.

-¿Qué le aportará a Hospiten Estepona la nueva unidad de columna?

-Lo que pretendemos es tratar toda la patología tanto traumática como degenerativa, infecciosa, tumoral o deformidades de la columna cervical, torácica y lumbosacra. Era una de las patologías que no se trataban en el actual servicio de Traumatología.

-¿Cómo surgió la incorporación a esta unidad?

-Hemos estado trabajando 11 años en la unidad de columna del Hospital Costa delSol, no ofrecieron este proyecto, nos pareció, nos pareció muy interesante y nos lanzamos a por él.

-¿Qué media de intervenciones quirúrgicas se pueden realizar en esta unidad?

-La mayoría de las patologías que vems en consultas no precisan tratamiento quirúrgico. Solo un 10% de las hernias discales, que es la patología más frecuente, precisa tratamiento quirúrgico.La tasa de indicaciones en columna ronda el 1%. Depende del número de consultas que pase cada hospital. Hospiten, por el volumen, prevé muchas visitas y dos o tres intervenciones de columna a la semana.Háblenos de lo que le pueden aportar personalmente a Hospiten tanto usted como su compañera.Realmente, en cirugía necesitas a un compañero. Es como los pilotos de los aviones. Un solo cirujano que haga de todo es raro. Cada vez tendemos más a superespecializarnos en cualquier modalidad y he tenido la suerte de encontrarme con la doctora Cerván, con quien en quirófano no tenemos ni que hablar apenas. Hacemos todo automatizado. Nosotros formamos un equipo, el equipo de la unidad de columna de Hospiten y abordamos toda la patología de la columna vertebral.

-¿Cómo funciona el proceso de diagnóstico dentro de esta especialidad?

-Lo más importante en este caso, que no es lo más frecuente, es escuchar al paciente, la entrevista mantenida en la consulta. Si tú te sientas con el paciente y lo escuchas, y además tienes la exploración física, un 90% de los pacientes tienen un diagnóstico. Y, posteriormente, puedes completarlo con las pruebas complementarias como la radiografía o sobre todo la resonancia magnética, que es una gran herramienta y hoy en día es imprescindible para cualquier cirugía. Ahora estamos haciendo también el TAC, ya que trabajamos con una empresa que se dedica a la impresión en 3D nos imprimen la columna del paciente, planificamos la cirugía y tomamos las medidas de los implantes, lo que nos da más seguridad y ahorro de tiempo quirúrgico. Pero lo más importante es la transmisión de la historia clínica. No solo en esta especialidad, sino en el conjunto de la medicina diría yo.

-Por último, háblenos de vuestra perspectiva de futuro.

-Hospiten tiene un proyecto muy interesante. Nos ha sorprendido. Ellos sí quieren hacer ampliaciones. En lo que respecta a nosotros, venimos de un sitio donde hemos hecho todas las cirugías de columna prácticamente excepto deformidades en niños pequeños y lo que queremos es seguir creciendo en todas las parcelas que componen esta especialidad. Seguro que Hospiten sigue con su apuesta e inversiones.