El IES Isla Verde recibe el Sello de Calidad eTwinning a la innovación e internacionalización educativa

El Instituto de Educación Secundaria Isla Verde de Algeciras ha sido galardonado con el Sello de Calidad Europeo eTwinning, que reconoce su innovación educativa e internacionalización, siendo el único centro del Campo de Gibraltar que lo ha obtenido. Este reconocimiento, evaluado por el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning España, reconoce la colaboración entre centros educativos de diferentes países, el uso innovador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el enfoque pedagógico, la integración curricular, los resultados obtenidos y la comunicación efectiva.

El proyecto Coding a Healthier Future (Programando un futuro más saludable), desarrollado junto a centros de Rumanía, Serbia, Polonia e Italia, ha implicado a más de 130 estudiantes europeos, de los cuales 35 pertenecen al IES Isla Verde. A través de este proyecto, los estudiantes han trabajado en temas como la salud, la nutrición, el uso responsable de redes sociales y la gestión emocional, entre otros. Como parte de esta iniciativa, también se ha producido el podcast Erasmus Vibes, donde los alumnos comparten sus aprendizajes y experiencias internacionales.

Este Sello de Calidad se suma a los logros obtenidos el curso pasado, cuando el IES Isla Verde fue galardonado con el Sello de Calidad Nacional y Europeo por el proyecto Youth Challenges of The Modern World, lo que permitió al centro ser reconocido como Centro y Escuela Oficial eTwinning España para el curso 2025-26.

Alumnos del Isla Verde en Rumanía. / ES

Asimismo, el IES Isla Verde anuncia que los próximos 16 y 17 de octubre se celebrarán los Erasmus Days en el centro, bajo el lema "Algeciras mira a Europa: La Educación que nos une", en colaboración con el CEIP Puerta del Mar. Durante estos días, se realizarán actividades de difusión y tránsito entre centros educativos, culminando con una mesa redonda titulada "Un itinerario europeo en la Educación de Algeciras", donde diversas personalidades del ámbito educativo y proyectos Erasmus+ compartirán su visión sobre la educación europea.

¿Qué es eTwinning?

eTwinning es una plataforma europea y una comunidad online que, como parte del programa Erasmus+, facilita la colaboración entre escuelas de diferentes países a través de proyectos educativos en línea. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que profesorado y alumnado interactúen, intercambien ideas y trabajen juntos en diversas iniciativas, desarrollando competencias digitales, lingüísticas y de colaboración.