El IES Isla Verde y el Colegio Puerta del Mar de Algeciras celebran los Erasmus Days con una mesa redonda

El IES Isla Verde y el CEIP Puerta del Mar celebraron este viernes la mesa redonda Un itinerario europeo en la educación de Algeciras, enmarcada dentro de los Erasmus Days, iniciativa europea que pone en valor la pertenencia al espacio educativo común de la Unión Europea. La jornada, que tuvo lugar en el salón de actos del IES Isla Verde, contó con la asistencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, y del teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez Hueso, quienes inauguraron institucionalmente el evento.

Organizada conjuntamente por ambos centros educativos, la mesa redonda tuvo como objetivo divulgar los proyectos europeos desarrollados en Algeciras y mostrar cómo la ciudad participa activamente en el espacio educativo europeo a través del programa Erasmus+.

La apertura académica estuvo a cargo de los directores del IES Isla Verde y del CEIP Puerta del Mar, Francisco de Assís e Inmaculada Llorca, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los centros y el papel de los programas europeos en la generación de oportunidades para el alumnado, en un contexto de creciente competitividad en la financiación.

Durante el encuentro, diversos representantes educativos locales compartieron sus experiencias y resultados:

María Jesús Páramo Gutiérrez , experta en Erasmus+, explicó cómo el IES Isla Verde ha consolidado estos proyectos como parte de su identidad, facilitando intercambios y prácticas internacionales para estudiantes de Secundaria y Formación Profesional.

, experta en Erasmus+, explicó cómo el IES Isla Verde ha consolidado estos proyectos como parte de su identidad, facilitando intercambios y prácticas internacionales para estudiantes de Secundaria y Formación Profesional. Jesús Gutiérrez López , coordinador Erasmus+ del instituto, destacó el aumento de solicitudes y la mejora académica derivada de la participación en el programa.

, coordinador Erasmus+ del instituto, destacó el aumento de solicitudes y la mejora académica derivada de la participación en el programa. Iván Barreno Barranco , coordinador Erasmus+ del CEIP Puerta del Mar, repasó la trayectoria del programa desde la formación docente hasta la movilidad histórica de alumnos de sexto de Primaria a Roma.

, coordinador Erasmus+ del CEIP Puerta del Mar, repasó la trayectoria del programa desde la formación docente hasta la movilidad histórica de alumnos de sexto de Primaria a Roma. Estefanía Pérez Solís, del IES Levante, subrayó la implicación del centro en proyectos medioambientales como Ecoescuela y Escuela Azul, con presencia en la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas.

Además, desde Centro Europe Direct Campo de Gibraltar, Noelia Sánchez Castillo presentó oportunidades europeas para la juventud, incluyendo el bono joven y programas de prácticas internacionales. Por su parte, Antonio Gutiérrez Malpartida, responsable Erasmus+ del CEP de Algeciras-La Línea, destacó la calidad de la formación docente y el intercambio de buenas prácticas con otros países europeos.

El encuentro se cerró con los testimonios del alumnado participante en Erasmus+, quienes compartieron sus vivencias sobre el aprendizaje cultural, la apertura de miras y las competencias adquiridas en sus experiencias internacionales.

La jornada dejó un mensaje claro: en Algeciras se está construyendo una educación de calidad, conectada con Europa y orientada al futuro, ofreciendo itinerarios académicos que enriquecen la formación personal, social y profesional de los jóvenes.