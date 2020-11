La hostelería de Algeciras se manifiesta contra las medidas impuestas por la Junta

Decenas de propietarios y trabajadores de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno de Algeciras se han manifestado este jueves por el centro de la ciudad contra las medidas impuestas por la Junta de Andalucía, que solo les permite abrir hasta las 18:00. El sector de la hostelería denuncia grandes pérdidas, el cierre de establecimientos y la afección indirecta a pescadores, agricultores, ganaderos, alfareros, bodegueros y distribuidores.

La manifestación ha partido pasadas las 11:00 desde el Llano Amarillo y tras subir por la calle Trafalgar, ha hecho la primera parada a las puertas del Ayuntamiento. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ya expresó el miércoles el apoyo del equipo de gobierno a esta concentración. Posteriormente, la comitiva se ha dirigido a la Plaza Alta y a las puertas de la Subdelegación de la Junta, en la calle Ancha.

En el manifiesto leído por los afectados se hace hincapié que el objetivo de la movilización es "defender nuestras fuentes de trabajo, nuestra forma de vida". "Hemos demostrado en esta pandemia que somos uno de los sectores más responsables, al que más normas le han impuesto y cumplimos con cada una de ellas, reducción de aforo, distanciamiento y desinfección. Necesitamos y exigimos de forma urgente medidas económicas razonables y acordes a las inaceptables medidas que se siguen tomando, ahora con una reducción extra a las que ya teníamos, el cierre a las 18:00, eso ya realmente es la condena a la desaparición de muchos negocios, a la pérdida de muchas fuentes de trabajo", han expuesto los hosteleros.

"Nos sentimos abandonados y engañados permanentemente, no escuchan nuestros reclamos, no entienden la gravedad por la que estamos pasando y tampoco pueden demostrar que la hostelería es parte del problema, dicho por las mismas autoridades sanitarias. Los contagios entre trabajadores y clientes del sector no representa más de 3,3% y sin embargo nos obligan a un cierre a las 18:00 y un confinamiento domiciliario de la población a las 22:00, dejando irresponsablemente que sigan existiendo las reuniones privadas, foco real de los contagios, tal y como a cada momento manifiestan las autoridades responsables. Pedimos ser escuchados, que se nos respete, que se nos involucre en las conversaciones del Gobierno y así diseñar un plan urgente de rescate al sector", indican los restauradores.

"Los hosteleros siempre hemos sido un motor importante para la salida de todas las crisis que se han atravesado y lo seguiremos siendo, pondremos todo nuestro empeño y dedicación para volver a colaborar con todos los sectores, brindando como siempre, el mejor servicio en cada bar, en cada hotel, las 24 horas al servicio del turismo, pero es insostenible lo que hoy estamos viviendo por el desconocimiento de los políticos sobre nuestro sector. Para muestra de ello tenemos como ejemplo que en Cataluña la hostelería lleva cerrada más de tres semanas y siguen creciendo los contagios y en Madrid, con la hostelería abierta hasta las 00:00, la curva de contagios sigue disminuyendo. Nuestros políticos deben cambiar la actitud y poner todo su esfuerzo para hacer un rescate total de la hostelería", sentencia el manifiesto.

El sector del ocio nocturno también ha participado en la movilización, recordando que hay locales que no han podido abrir desde marzo y que con el obligado cierre a las 18:00 ahora lo tienen más complicado. "Con el cierre de las discotecas se realizan reuniones privadas y botellones sin medidas de seguridad. Somos parte de la solución", sostiene el sector.