La hostelería de Algeciras demanda una reducción de impuestos para subsistir

La Asociación de Hostelería de Algeciras demanda al Ayuntamiento una reducción de impuestos para paliar la delicada situación en la que queda al tener que echar el cierre a las 18:00. El sector ya había sufrido importantes pérdidas a raíz del establecimiento del toque de queda a las 23:00 al perder el horario de cenas y ahora se ven abocados al cierre locales de ocio que se habían reinventado para poder abrir sus puertas.

El conjunto de establecimientos asociados han remitido este lunes un escrito al Ayuntamiento en el que le solicita respuesta a las demandas presentadas en la reunión que ambas partes mantuvieron hace unas semanas. "Hay muchos establecimientos que por normativa tienen prohibida su reapertura, otros por las características de sus negocios, tienen reducido su aforo y de acuerdo a las nuevas medidas que han impuesto desde la Junta de Andalucía, a las 18:00 todos los establecimientos debemos esta cerrados, por lo tanto o no están ingresando dinero o lo tienen mermado al límite de lo imposible para subsistir. Pedimos que se considere a la brevedad y se nos dé respuesta, al menos a la parte que al Ayuntamiento le compete como son las tasas de veladores, carteles luminosos y demás impuestos municipales, como han hecho muchas ciudades, las cuales han quitado como mínimo el período de 2020 y otras ya han incluido el primer trimestre de 2021. Nosotros aún no hemos ni siquiera recibido una explicación por el silencio a tales peticiones", destacan los hosteleros algecireños.

"Si hablamos de cifras de España, nuestro sector genera menos del 3% de los contagios de Covid-19 entre trabajadores y clientes y sin embargo es ojo de mira de cuanta normativa se publica, ya sea a nivel nacional o desde la junta de Andalucía. No se entiende la toma de medidas tan drásticas y perjudiciales a la hostelería cuando según los distintos órganos de control, incluido el Ayuntamiento de Algeciras, reconoce que se aplican correctamente todos los protocolos exigidos (distanciamiento, aforo y desinfección)", indica la asociación en la misiva enviada al Consistorio.

"No es ánimo de ningún empresario de la hostelería tener que seguir reduciendo puestos de trabajo, pero la falta de apoyo y consideración al sector no nos dejan otro camino que el de comenzar a despedir, despidos que nos duele tener que realizar por no escuchar nuestra súplica y ayudarnos a seguir en el camino. Ya no tenemos económicamente otra alternativa, muchos de nuestros compañeros han tenido que cerrar definitivamente, otros se han hipotecado para intentar mantener su fuente de ingresos y la gran mayoría se está planteando un cierre inminente", destaca el colectivo, que representa a más de 1.300 familias de la ciudad.

Para poner de manifiesto su situación, los hosteleros de Algeciras llevarán a cabo el jueves a las 11:00 una manifestación desde el Llano Amarillo hasta el Ayuntamiento y al Subdelegación de la Junta de Andalucía. Será una movilización paralela a la convocada por la asociación provincial Horeca en Cádiz.