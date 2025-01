La hermana mayor del Nazareno de Algeciras sale al paso de las críticas de un grupo de hermanos

Algeciras/La hermana mayor de la Cofradía del Nazareno de Algeciras, Patricia Cardoso, ha salido al paso de las críticas anónimas vertidas por un grupo de hermanos a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que pedían su dimisión y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. El colectivo denominado Amigos Nazarenos, cifrado en más de 50, enumera en un escrito una serie de "irregularidades y decisiones controvertidas" que consideran "incumplen los estatutos y del reglamento interno de la hermandad".

Amigos Nazarenos afirma que ese escrito ha sido remitido al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado Cerro, que este domingo aún no lo había recibido. "Hasta mañana -por el lunes- que esté por mi despacho del Consejo y vea si me han llegado escrito o no, el Consejo estudiará el tema según las reglas diocesanas emitidas para las hermandades y cofradías", ha indicado Delgado Cerro a Europa Sur.

Este diario también se ha puesto en contacto con Patricia Cardoso, que ha defendido la transparencia de la Hermandad del Nazareno: "Los hermanos en general están contentos con la gestión que se está haciendo. Donde hay que pedir las explicaciones que se quieran es en el cabildo de hermanos, pero estos hermanos no van porque no quieren señalarse y prefieren esconderse detrás de un anónimo", afirma la hermana mayor. Cuestionada por si ha recibido directamente este malestar, Cardoso señala que hay un grupo de unos 20, aproximadamente -el Nazareno tiene casi 800- y recuerda que a la Hermandad llegó hace un tiempo una carta anónima similar a la remitida a los medios. "No se identifica nadie en la misma ni tampoco la firma nadie", afirma.

"Nosotros estamos en nuestra Casa de Hermandad todos los días atendiendo a los hermanos, sobre todo los martes, y allí no viene nadie a quejarse. Además, en las redes sociales de la Hermandad puede verse la vida que hay en la Casa de Hermandad, en los ensayos y los días que atendemos a todo el que quiera, y nosotros no hemos recibido ninguna queja formal de nadie", sostiene Patricia Cardoso.

Esta misma idea defienden algunos hermanos, cuyo entorno ha podido sondear Europa Sur, que ha intentado, sin éxito, contactar con la persona que remitió el escrito de Amigos Nazarenos.

El colectivo habla en su escrito de que se han llevado a cabo nombramientos indebidos, con la designación de personas ajenas a la hermandad para cargos de confianza como vestidor de la Virgen, capataz y contraguías del paso del Nazareno; cambios litúrgicos cuestionados, como la ausencia de cambios en la vestimenta de María Santísima de la Amargura durante los tiempos litúrgicos y la supresión del tradicional besamanos del Nazareno el día de la festividad de la Cruz de Jerusalén.

También afirman que la incorporación de de costaleros ajenos a la hermandad ha generado descontento entre los hermanos costaleros habituales, y apuntan a irregularidades en la tesorería, como la falta de gestión en el cobro de cuotas pendientes por parte de un alto porcentaje de hermanos. Otro punto que destacan Amigos Nazarenos son las especulaciones sobre un posible cambio en la cruz del Nazareno, la instalación de una nueva hornacina para la Virgen y la sustitución del llamador del paso sin aprobación previa en cabildo.

También llaman la atención sobre lo que entienden una gestión económica deficiente que, según dicen, ha llevado a estos hermanos a exigir una auditoría externa. "En particular, se desconoce el destino de los especulados 30.000 euros obtenidos por la hermandad en participaciones del número de lotería asignado", indican el colectivo, que solicitan a Patricia Cardoso y a los miembros de su junta de gobierno "que se ajusten a los estatutos y reglamentos internos", además de "transparencia en la toma de decisiones y que se convoquen cabildos para someter a debate las medidas que afectan a la hermandad". El escrito, sostienen, también se ha remitido al director espitirual de la Hermandad.