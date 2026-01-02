El Heraldo Real recorre Algeciras para anunciar la llegada de los Reyes Magos

La magia de la antesala de los Reyes Magos se dejó sentir este viernes 2 de enero en Algeciras con la llegada del Heraldo Real y su Cortejo de Beduinos, que recorrieron las principales calles del centro para recoger las cartas de los más pequeños dirigidas a Sus Majestades de Oriente.

La comitiva, organizada por la Cofradía del Nazareno, partió a las 19:00 desde la Plaza Marqués de Verboom, dando inicio a un recorrido cargado de ambiente festivo y expectación infantil, en una jornada marcada por la ilusión y la participación familiar.

Desde su salida, el cortejo avanzó por la avenida Capitán Ontañón, atravesó el Parque María Cristina y continuó por la avenida Blas Infante, Plaza de Andalucía, Calle Ancha y Primo de Rivera, hasta culminar en la Plaza Alta, donde se vivió uno de los momentos más esperados de la tarde. Fue allí donde el Heraldo Real recibió a los niños y niñas de Algeciras, que pudieron depositar personalmente sus cartas en el Buzón Real, asegurándose de que sus deseos lleguen a los Reyes Magos.

El desfile estuvo acompañado en todo momento por la Banda de Música Amando Herrero de Algeciras, que puso la nota musical a un cortejo en el que no faltaron los beduinos, los trajes tradicionales y los elementos simbólicos que anuncian la cercanía del Día de Reyes.