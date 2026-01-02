El Heraldo Real recorre Algeciras para anunciar la llegada de los Reyes Magos
El cortejo de beduinos llena de ilusión las calles del centro
La magia de la antesala de los Reyes Magos se dejó sentir este viernes 2 de enero en Algeciras con la llegada del Heraldo Real y su Cortejo de Beduinos, que recorrieron las principales calles del centro para recoger las cartas de los más pequeños dirigidas a Sus Majestades de Oriente.
La comitiva, organizada por la Cofradía del Nazareno, partió a las 19:00 desde la Plaza Marqués de Verboom, dando inicio a un recorrido cargado de ambiente festivo y expectación infantil, en una jornada marcada por la ilusión y la participación familiar.
Desde su salida, el cortejo avanzó por la avenida Capitán Ontañón, atravesó el Parque María Cristina y continuó por la avenida Blas Infante, Plaza de Andalucía, Calle Ancha y Primo de Rivera, hasta culminar en la Plaza Alta, donde se vivió uno de los momentos más esperados de la tarde. Fue allí donde el Heraldo Real recibió a los niños y niñas de Algeciras, que pudieron depositar personalmente sus cartas en el Buzón Real, asegurándose de que sus deseos lleguen a los Reyes Magos.
El desfile estuvo acompañado en todo momento por la Banda de Música Amando Herrero de Algeciras, que puso la nota musical a un cortejo en el que no faltaron los beduinos, los trajes tradicionales y los elementos simbólicos que anuncian la cercanía del Día de Reyes.
