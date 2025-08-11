El hedor de un buque ganadero alarma a los vecinos desde el Faro hasta Getares: "Es insoportable"

La presencia del megabuque ganadero Anna Marra, fondeado durante más de siete horas frente al Faro de Punta Carnero, ha generado este lunes una gran preocupación entre los vecinos desde Getares hasta Cala Arenas por el "hedor insoportable" que ha inundado el ambiente desde la madrugada.

"Huele horrible en el barrio. Al ser levante, el olor llega sin saber si son nocivos los gases que pueda desprender", afirmó a Europa Sur un vecino del Faro. "El olor a purines es insoportable. Los vecinos estabamos inquietos porque no sabíamos de dónde venía y si era peligroso, hasta que al mediodía no se ha confirmado la existencia de un barco cargado con animales vivos en el Fondeadero Delta", relata otro.

El Anna Marra es barco de última generación, de bandera panameña y que pertenece a un empresario saudí, fabricado para transportar ganado vacuno en pie a largas distancias. Botado en el año 1990, y por tanto con 35 años de existencia, su capacidad de carga es de 18.908 toneladas. Cuenta con una eslora de 181,54 metros y una manga de 31.4 metros. Suele transportar casi 13.000 cabezas de ganado, además de toneladas de agua y comida para los animales.

A Algeciras llegó a las 4:00 y emprendió rumbo a Cartagena a última hora de la mañana. Al parecer, se detuvo frente al Faro para abastecerse de combustible.

El buque ganadero es cerrado. Es decir, los corrales se disponen en las bodegas o en cubiertas sin espacios abiertos, de tal manera que facilitan el control ambiental de los mismos, y la comida y el agua para los animales queda protegida de los factores meteorológicos. El correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos de aire acondicionado es, por tanto, indispensable en esta clase se buques.

No es la primera vez que este buque recala en el Puerto de Algeciras. De hecho es la tercera vez este mes de julio y en junio estuvo dos veces. Siempre le ha acompañado la polémica. En 2017, cuando operaba con el nombre Awassi Express, más de 2.000 ovejas murieron a bordo por estrés térmico en un viaje hacia Oriente Medio. La empresa de exportación de animales vivos Emanuel Exports fue acusada de infringir las leyes de bienestar animal y perdió su licencia de exportación de animales vivos en Australia. Además, despertó una ola de rechazo de organizaciones animalistas y lo puso bajo la lupa de algunos gobiernos. En 2022, el barco fue objeto de protestas en el puerto de Napier (Nueva Zelanda). Un observador independiente que embarcó en 2019 aseguró que la embarcación cumple con todos los estándares internacionales.