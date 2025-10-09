La Guardia Civil incauta 12.320 vapeadores ilegales con destino a Algeciras y detiene a dos personas

Agentes de la Guardia Civil con los vapeadores ilegales interceptados a bordo de dos camiones que circulaban por la provincia de Sevilla.

La Guardia Civil ha intervenido en la provincia de Sevilla un total de 24.520 vapeadores de origen ilícito, valorados en 312.480 euros, en el marco de dos operaciones contra el contrabando y la distribución ilegal de cigarrillos electrónicos. Parte del material tenía como destino final una empresa ubicada en Algeciras (Cádiz), según ha informado el instituto armado.

La primera de las actuaciones se inició tras las pesquisas de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Sevilla, que tuvo conocimiento de que un camión procedente de Polonia podría estar transportando mercancía ilegal. Los agentes localizaron el vehículo cuando circulaba por la autovía A-4, y en su interior descubrieron 12.200 vapeadores de contrabando, valorados en 146.400 euros.

El conductor fue identificado y denunciado por infracciones relacionadas con el contrabando y la sanidad pública, y toda la mercancía fue intervenida para su posterior destrucción.

La segunda operación permitió a los agentes desmantelar otro envío ilegal vinculado a una empresa con sede en Algeciras, que supuestamente iba a distribuir los dispositivos en tiendas de fumadores y a través de plataformas de venta online. En el marco de un dispositivo de vigilancia, la Guardia Civil interceptó una furgoneta en la provincia de Sevilla con destino al Campo de Gibraltar, en la que se transportaban 12.320 vapers sin documentación que acreditara su procedencia o trazabilidad sanitaria.

El valor de este segundo cargamento asciende a 172.480 euros. Ante la evidencia de las irregularidades, los agentes detuvieron a dos personas como presuntas autoras de delitos de contrabando, contra la salud pública, falsedad documental, estafa y contra la propiedad industrial.

Los investigadores estiman que los responsables pretendían comercializar los productos en distintos puntos del territorio nacional, sin cumplir las garantías sanitarias exigidas para este tipo de artículos, potencialmente perjudiciales para la salud.

Las operaciones fueron desarrolladas de manera conjunta por efectivos de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Sevilla, el Grupo de Investigación de la Compañía de Utrera y agentes del Puesto Principal de Los Palacios y Villafranca. Todo el material incautado ha sido destruido tras confirmarse su origen ilícito y falta de control sanitario.