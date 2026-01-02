La Guardia Civil intercepta un coche con droga escondida en las ruedas cuando iba a embarcar hacia Algeciras

Hachís en una de las ruedas del coche interceptado por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha arrestado en el puerto de Ceuta a dos individuos cuando se disponían a viajar en un ferry por el Estrecho con destino a Algeciras, tras descubrir que transportaban cerca de 30 kilos de hachís escondidos en las ruedas de un turismo.

La intervención se produjo durante un control preventivo en la zona de embarque. En el transcurso de la inspección, los agentes observaron varias anomalías en el vehículo que motivaron una revisión más detallada. Como resultado de esa inspección, se halló la droga oculta de forma minuciosa en el interior de las ruedas, un método empleado para dificultar su localización.

Para el descubrimiento del estupefaciente fue determinante la actuación del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, cuyo perro especializado señaló la presencia de la sustancia.

Los dos arrestados, ambos vecinos de Ceuta, viajaban en el mismo coche aunque no tenían vínculo alguno entre ellos ni se conocían previamente, según las investigaciones realizadas.

El operativo fue desarrollado por efectivos de la 1ª Compañía Fiscal, que procedieron a la incautación de la droga y del vehículo utilizado. Tanto los detenidos como el material intervenido han sido puestos a disposición del juzgado correspondiente, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Esta actuación se integra en los controles permanentes que la Guardia Civil mantiene en el puerto ceutí con el fin de combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad en la zona del Estrecho.