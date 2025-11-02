El Gobierno asegura que los trenes de la línea Madrid-Algeciras “tienen aún lejos el final de su vida útil”

El Gobierno ha asegurado que los trenes que operan la línea ferroviaria Madrid-Algeciras “tienen aún lejos el final de su vida útil” y están “capacitados para prestar el servicio con total garantía”, en referencia a los Alvia de la serie 730, actualmente en circulación. Así lo indica en una respuesta escrita al senador del PP por Cádiz y alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, quien había solicitado información sobre la antigüedad, puntualidad y sustitución de los trenes que cubren este trayecto.

El Ejecutivo explica que la vida útil contable del material rodante es de 40 años, aunque “los trenes pueden seguir circulando indefinidamente siempre que, mediante las labores de mantenimiento, se garantice la seguridad y el confort de los clientes”. También recuerda que los Alvia 730 que prestan servicio en la línea tienen actualmente 13 años de antigüedad, por lo que “aún se encuentran lejos del final de su vida útil”.

Landaluce también había preguntado al Gobierno cuántos trenes de la línea Madrid-Algeciras sufrieron retrasos entre 2020 y 2025, así como el porcentaje de puntualidad y la incorporación de nuevos trenes en sustitución de los más antiguos o inoperativos, después de que durante el año que los Alvia prestan este servicio hayan continuado las incidencias que sufrían los Talgo.

Sobre estas cuestiones, el Ejecutivo se limita a señalar que Renfe trabaja para garantizar la calidad y la fiabilidad de los servicios, y que “el conjunto de la flota es objeto de controles exhaustivos y periódicos en los talleres de Renfe Fabricación y Mantenimiento, conforme a los planes técnicos establecidos".