La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras galardona a ocho proyectos en los X Premios anuales de I+D+i

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (FCTA) ha entregado esta viernes sus X Premios anuales de I+D+i, que cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, con los que cada año impulsa iniciativas innovadoras y apoya la transferencia del conocimiento en el ámbito empresarial, emprendedor y universitario. Además, dentro del ámbito universitario, se han otorgado cinco menciones especiales en el ámbito empresarial, de las Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación y dos en el ámbito de las Ingenierías, quedando la categoría de Ciencias Sociales y Jurídicas desierta.

Un total de 26 de proyectos han sido presentados a esta convocatoria, todos vinculados a las temáticas incluidas en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía para el periodo 2021-2027 (S4 Andalucía).

En la categoría Iniciativa en el ámbito emprendedor el ganador ha sido el proyecto RHyPower – Microred Híbrida Avanzada para Energía Autónoma, Sostenible y sin Combustibles Fósiles, de José María Abelleira Pereira y Vladimir José Szumyckyj Colmenares; en el ámbito universitario el galardón ha sido para el proyecto Inteligencia artificial, sensores inteligentes y nuevos predictores fisiológicos y medioambientales para una mejor gestión de la EPOC (CICERONE), de Daniel Sánchez Morillo; y en la modalidad Iniciativa en el ámbito empresarial, el premio ha sido para Apolo: sistema de producción de energía solar fotovoltaica en buques y terminales portuarias, de Manuel Barral Paul. En esta última categoría el jurado ha querido otorgar una mención especial a la iniciativa Sistema de microarrecifes biomiméticos para la mejora de biodiversidad marina, presentada por Fidel Ruiz Torres con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y Ocean Ecoestructures.

En cuanto al resto de menciones especiales, la mejor iniciativa en las Ciencias Sociales y Jurídicas ha resultado desierta, por lo que se han decidido otorgar dos menciones especiales en el ámbito de las Ingenierías, debido a la gran cantidad de proyectos presentados en esa categoría. Los dos proyectos premiados en este ámbito han sido, en primer lugar, Producción de H2 usando agua de formación petrolera: innovación para ciudades y comunidades sostenibles mediante economía circular hídrica y energética de Enith Patricia Carrión Quesada, y en segundo lugar, Detección temprana de focos de combustión mediante tecnología hiperespectral y termografía para la prevención de incendios en entornos industriales y de gestión de residuos, de Paloma Cubillas Fernández, Francisco Javier González Enrique, María Gema Carrasco García e Ignacio J. Turias Domínguez.

En el ámbito de las Ciencias de la Salud se ha otorgado la mención al proyecto Efectividad de una intervención de m-Health, basado en la rehabilitación y plan de nutrición personalizado, en la recuperación y mejora de la disfagia en pacientes con diagnóstico de accidente cerebrovascular, cuyo promotor ha sido Eduardo Sánchez Sánchez; y la mejor iniciativa en el ámbito de las Ciencias de la Educación ha resultado ser para el proyecto Diseño e implementación de actividades para el desarrollo de la competencia STEM en alumnos de la etapa de Primaria, de Lola Narváez Torres y Mª Isabel Baena González.

Todas las propuestas han sido evaluadas por un comité, formado por 12 representantes procedentes de organismos y entidades representativas de la provincia, que ha valorado los proyectos en función de parámetros contenidos en las bases como el alcance, el grado de innovación, el valor añadido que generan a la sociedad o la viabilidad técnica y económica.

El acto de entrega, que se ha celebrado en la sala de conferencias del Edificio I+D+i del Campus Tecnológico, ha sido presentado por el coordinador del Campus Tecnológico de Algeciras, también director general del Campus Bahía de Algeciras, Jesús Verdú, y ha contado con la presencia de la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, María de la Luz Martín, el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez Ros, el delegado de Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, Formación e Industria del ayuntamiento de Algeciras, Álvaro Márquez Moreno, y el vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Javier Vázquez Hueso.