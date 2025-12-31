Funcionarios de la prisión de Botafuegos reparten regalos a los niños hospitalizados en Punta de Europa

Funcionarios del Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, han visitado el Hospital Universitario Punta de Europa para hacer entrega de regalos a los niños ingresados en la planta de Pediatría, en una acción cargada de solidaridad y cercanía.

La visita permitió llevar un momento de alegría a los menores hospitalizados y a sus familias, especialmente en estas fechas, rompiendo por unas horas la rutina sanitaria y ofreciendo un gesto de apoyo y ánimo. Los regalos fueron recibidos con entusiasmo por los pequeños, en un ambiente marcado por las sonrisas y la emoción.

Desde el colectivo de funcionarios se destacó el carácter humano de la iniciativa, subrayando la importancia de implicarse en actividades sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad, especialmente de los más vulnerables. El personal sanitario del centro hospitalario agradeció el gesto, valorando muy positivamente este tipo de acciones que ayudan a mejorar el estado anímico de los pacientes más jóvenes.