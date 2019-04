Un funcionario de la cárcel de Algeciras, en el hospital tras la agresión de un preso

Acaip-UGT insiste en la falta de médicos

Acaip-UGT en el Centro Penitenciario de Algeciras ha vuelto a denunciar la falta de facultativos en la prisión de Botafuegos. "Sólo se cuenta para la prestación del servicio con cinco médicos para cubrir los 365 días del año y las guardias de presencia física. De esos cinco médicos, una compañera está de baja por embarazo y otro facultativo no puede hacer guardias por adaptación del puesto", relata el sindicato. "En estas circunstancias la asistencia sanitaria a la población reclusa se ve seriamente comprometida, destacando que la carga de trabajo de los médicos es inasumible en el día a día. Solo se atienden urgencias sin pasar consultas con el abandono de los programas médicos de enfermos mentales, infecciosos y crónicos", añade. "No se pueden realizar informes médicos ni jurídicos a los jueces pues no hay tiempo para tareas administrativas. El programa OMI instalado como historia electrónica es lento y desfasado y se queda colgado en muchas ocasiones, con lo cual pueden existir errores en la administración y prescripción de fármacos", finaliza Acaip-UGT, que pide a la Administración Penitenciaria que refuerce la plantilla de médicos en Botafuegos.