Una fuga de prisión y varias causas por narcotráfico: El Pantoja será juzgado rebeldía por el Rúa Mar

Jesús Heredia Heredia (Algeciras, Cádiz, en 1985 o 1986), conocido como El Pantoja, está considerado por las Fuerzas de Seguridad dedicadas a combatir el narcotráfico como uno de los principales capos del Estrecho de Gibraltar. Criado en el barrio algecireño de El Saladillo, en un entorno marcado por la influencia de Abdellah El Haj Sadek El Membri, apodado el Messi del hachís, de quien fue mano derecha y alumno privilegiado desde muy joven. Este lunes no se ha presentado a la primera sesión del juicio por el naufragio del Rúa Mar. Será juzgado en rebeldía.

Tras la huida del Messi a Marruecos en marzo de 2019, Heredia heredó parte del poder en la zona y ascendió hasta liderar lo que se conoció como el clan de Los Pantoja. Desde entonces, se convirtió supuestamente en responsable de coordinar alijos desde Marruecos, gestionando embarcaciones semirrígidas, fardos ocultos y una logística compleja entre puntos de vigilancia marítimos y terrestres en la costa gaditana.

Jesús Heredia fue detenido el 24 de junio de 2020 en Chiclana de la Frontera, en el marco de las operaciones policiales Caniche/Rubio, que incluyeron 18 registros en el Campo de Gibraltar. En la intervención se incautaron más de 4.300 kilos de hachís, varias embarcaciones, armas y dinero en efectivo. En septiembre de 2022 fue condenado por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal: seis meses por una parte y cuatro años, cinco meses y 15 días por tráfico, además de una multa millonaria. Heredia, que en el momento de su enjuiciamiento cumplía condena por otra causa, llevaba catorce meses encarcelado cuando se dictó la citada sentencia, alcanzada tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Antidroga de Algeciras. En la vista oral hubo otros trece encausados por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, receptación y tenencia ilegal de armas.

Relacionado El líder del clan de los Pantoja aprovecha un permiso penitenciario en Castellón para darse a la fuga

Beneficiado por un comportamiento penitenciario favorable, Heredia disfrutó permisos fuera de prisión. Sin embargo, a finales de marzo de 2025 no regresó tras uno de estos permisos —hasta entonces rutinarios— aprovechando la oportunidad para fugarse. Tras su desaparición, la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras emitió una orden de busca, captura y posible declaración de rebeldía judicial.

Juicio en la Audiencia de Algeciras contra Jesús Heredia, el Pantoja, en septiembre de 2021. / Erasmo Fenoy

Su fuga se produjo apenas un mes antes de que debiera comparecer, el 5 de mayo de 2025, en el juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, un alijo de hachís que provocó la muerte de seis marineros en enero de 2020. En esa causa se le acusa como facilitador del narcotráfico y se enfrentaba a una petición de penas adicionales superiores a ocho años. El juicio fue aplazado y comenzó este lunes 22 de septiembre.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a que Heredia podría estar refugiado en Marruecos, al igual que su antiguo mentor, o en el sur de España, donde tendría redes de apoyo logístico para esconderse.

Heredia encarna una figura clave del narco en el Campo de Gibraltar: ascendente, escurridiza, con una organización jerarquizada y vinculada a los puertos del narcotráfico marítimo. Su fuga, en marzo de 2025, ha vuelto a poner en foco las deficiencias del sistema penitenciario y la facilidad con la que ciertos reclusos aprovechan permisos para escapar. La justicia lo busca intensamente, mientras su caso puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra las redes de hachís entre España y Marruecos.