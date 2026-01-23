El temporal tira un talud, deja dos carreteras cortadas, árboles caídos en Algeciras y mantiene sin ferris el puerto de Tarifa

Las intensas lluvias registradas durante la pasada noche y la madrugada de este viernes han provocado diversas incidencias en Algeciras, donde se han acumulado hasta 40 litros por metro cuadrado, a lo que se han sumado fuertes rachas de viento, obligando a la intervención de los servicios municipales desde primeras horas.

La última incidencia ha ocurrido en la carretera de El Faro, a la altura de la playa de La Aguadilla, donde un talud se ha desprendido sobre la carretera tras perder el muro de hormigón proyectado que lo sostenía. De momento, el desprendimiento no impide la circulación de coches por la vía. La Policía Local ha acudido a la zona para valorar la situación. Una situación similar se ha dado en Punta Carnero, por detrás de la calle Ortigas, donde el agua ha llenado de tierra la vía.

Punta Carnero. / E.s.

Entre las principales afecciones, la Policía Local mantiene cortada la carretera de acceso al centro penitenciario de Botafuegos debido a grandes acumulaciones de agua, una situación similar a la que se da en la Carretera Vieja a Los Barrios, a la altura del puente de María Mayo, donde también permanece interrumpido el tráfico.

En el barrio de San García, concretamente en la calle Trucha, una caja eléctrica de Endesa se ha desplomado de sus anclajes, lo que ha motivado la activación del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, así como de la propia compañía eléctrica, para proceder a su retirada con seguridad.

Asimismo, Policía Local y Bomberos intervinieron en la calle Jarama, en el barrio de La Piñera, tras la caída de un árbol sobre la calzada, incidente que no ha causado daños personales ni materiales. Otro árbol ha sido retirado también en la zona de Las Acacias.

Por el contrario, la situación se ha normalizado en la avenida Juan Pérez Arriete y en la Avenida del Puerto, mientras que se mantiene una vigilancia permanente en el tramo comprendido entre El Saladillo y la rotonda del Varadero.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha informado de que los servicios municipales llevan trabajando desde hace horas para minimizar los efectos del temporal y ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía, recomendando evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en vehículo.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a que las lluvias continuarán durante toda la jornada de este viernes, con alertas amarillas activadas por viento y fenómenos costeros.

Landaluce ha subrayado que los distintos servicios municipales —Policía Local, Protección Civil, Limpieza, Emalgesa, Parques y Jardines y Vías y Obras—, junto a sus respectivos delegados, se encuentran plenamente coordinados para actuar en aquellas zonas que lo requieran en el menor tiempo posible.

Cancelaciones en el Puerto de Tarifa

La llegada de la borrasca Ingrid ha provocado además que las navieras que operan en el puerto de Tarifa hayan anunciado ya la cancelación de sus ferris hacia Tánger, en Marruecos, a partir de las 15:00 de este viernes 23 de enero, sumando así tres días con interrupciones de este servicio.

Según la información al pasajero de la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, tanto Africa Morocco Link (AML) como Balearia han anunciado ya estas suspensiones debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en esta jornada. No cubrirán esta línea marítima con Tánger un total de cinco ferris, los que tenían previsto su salida entre las 15:00 y las 21:00. Además, se ha comunicado también la suspensión del barco de Balearia de este sábado a las 09:00.

En el puerto de Algeciras, que opera hacia Tánger Med y Ceuta, estas conexiones operan con normalidad a esta hora, sin que se notifiquen cancelaciones de barcos hacia estos destinos.

A partir de las 15:00 se esperan rachas de viento de componente oeste de hasta 80 km/h en la Bahía de Algeciras. Desde las 00:00 y hasta las 18:00 de este sábado está activo el aviso amarillo por viento en el área del Estrecho. Hasta las 22:00, el aviso amarillo se mantendrá activo por fenómenos costeros, con viento del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y olas de entre 4 y metros.