Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras

Hasta el 7 de noviembre, el centro acoge actividades gratuitas para concienciar sobre el uso saludable de la tecnología en la infancia

El centro comercial Puerta Europa, en Algeciras, desarrolla hasta el 7 de noviembre una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños.

Este sábado, la campaña Zona Cero Pantallas contó con la presencia de Sara Noguera, especialista en crianza respetuosa, divulgadora de crianza, musicoterapeuta, cuentoterapeuta, escritora de libros de crianza y cuentos para la infancia y al mando del proyecto Kimudi, centrado en el acompañamiento en crianza respetuosa de las familias. Noguera ofreció en el Puerta Europa una charla gratuita en la que abordó los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. La sesión incluyó ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Además, participó en una mesa redonda centrada en el uso de las redes sociales.

Además, desde el viernes se habilitó en la zona de restauración del centro comercial un espacio de juegos analógicos donde redescubrir clásicos como el futbolín, las chapas, el scalextric o la rayuela y un podcast en directo con especialistas y creadores de contenido, abierto a la participación del público.