Agenda
Todo el programa de Tosantos en el Campo de Gibraltar
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ

Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras

Galería gráfica

Hasta el 7 de noviembre, el centro acoge actividades gratuitas para concienciar sobre el uso saludable de la tecnología en la infancia

01 de noviembre 2025 - 20:22

El centro comercial Puerta Europa, en Algeciras, desarrolla hasta el 7 de noviembre una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños.

Este sábado, la campaña Zona Cero Pantallas contó con la presencia de Sara Noguera, especialista en crianza respetuosa, divulgadora de crianza, musicoterapeuta, cuentoterapeuta, escritora de libros de crianza y cuentos para la infancia y al mando del proyecto Kimudi, centrado en el acompañamiento en crianza respetuosa de las familias. Noguera ofreció en el Puerta Europa una charla gratuita en la que abordó los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. La sesión incluyó ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Además, participó en una mesa redonda centrada en el uso de las redes sociales.

Además, desde el viernes se habilitó en la zona de restauración del centro comercial un espacio de juegos analógicos donde redescubrir clásicos como el futbolín, las chapas, el scalextric o la rayuela y un podcast en directo con especialistas y creadores de contenido, abierto a la participación del público.

Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
1/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
2/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
3/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
4/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
5/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
6/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
7/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
8/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
9/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
10/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
11/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
12/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
13/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
14/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
15/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
16/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
17/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
18/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
19/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
20/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
21/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
22/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
23/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ
Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras
24/24 Fotos de la Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats