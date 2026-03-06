Algeciras renueva su devoción con el solemne besapié al Cristo de Medinaceli en San Isidro

La iglesia Capilla de San Isidro, en Algeciras, acoge este viernes el solemne besapié en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli, uno de los cultos más esperados por los devotos de la ciudad durante el tiempo de Cuaresma.

Desde primeras horas del día, numerosos fieles se acercaron al templo para participar en este acto de veneración, una de las tradiciones más arraigadas en torno a la imagen titular de la Hermandad del Medinaceli. Durante la jornada, los devotos pudieron acercarse a la sagrada imagen para besar sus pies o realizar un gesto de respeto y oración, en un ambiente de recogimiento y fervor.

El besapié al Señor de Medinaceli constituye cada año un momento destacado para la hermandad y para la vida cofrade algecireña, congregando a numerosas personas que renuevan así su devoción al popular Cautivo. Muchos fieles mantienen además la tradición de acudir en cumplimiento de promesas o como muestra de agradecimiento.

Este culto se celebra coincidiendo con el primer viernes de marzo, fecha especialmente vinculada a la devoción al Señor de Medinaceli en toda España, y sirve también como preludio a los actos y cultos que la hermandad desarrollará en las semanas previas a la Semana Santa.

La jornada transcurrió con gran participación de fieles, confirmando una vez más la profunda devoción que la imagen del Medinaceli despierta entre los vecinos de Algeciras y su papel destacado dentro del patrimonio religioso y cultural de la ciudad.