Fotos de la presentacion del libro 'Colegio Los Pinos' de Francisco López Muñoz

La obra recoge a través de textos y material gráfico la evolución del colegio desde su creación hasta la actualidad

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha acogido este martes la presentación del libro Colegio Los Pinos: Creación, historia y gestión, escrito por Francisco López Muñoz, uno de los fundadores históricos del conocido centro educativo algecireño. La obra, publicada por la Editorial Imagenta, recoge a través de textos y material gráfico la evolución del colegio desde su creación hasta la actualidad, narrada desde la experiencia directa de quien fue parte fundamental de su desarrollo.

El acto, conducido por el periodista Adrián Cortés (Onda Algeciras), contó con la intervención del exdirector deportivo del centro, Javier Malla, encargado de presentar al autor y contextualizar la obra dentro de la historia reciente de la educación en la ciudad. También asistieron autoridades y representantes institucionales.

El libro destaca no solo por su valor documental, sino también por su carácter solidario, ya que la recaudación íntegra obtenida por sus ventas será destinada a la Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama del Campo de Gibraltar ‘Bandera Rosa’.

Francisco López Muñoz, presidente honorario de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015), recoge en sus páginas vivencias, anécdotas, decisiones y procesos que marcaron el crecimiento del Colegio Los Pinos, así como retratos humanos y profesionales de quienes contribuyeron a su identidad. El autor, testigo directo de todas estas etapas, plasma en la obra la esencia de un proyecto educativo que ha formado generaciones en Algeciras.