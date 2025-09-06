Las fotos de la Noche Carnavalesca en la plaza de toros de Algeciras
Las chirigotas 'Venimos de vuelta' y 'No nos moverán, la resistencia', y las comparsas 'El loco de los empeños' y 'Los hijos del cañaveral', todas de la tierra, además de las comparsas invitadas 'El cementerio' y 'La tribu', finalistas del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, pusieron música y humor
1/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
2/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
3/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
4/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
5/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
6/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
7/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
8/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
9/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
10/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
11/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
12/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
13/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
14/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
15/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
16/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
17/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
18/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
19/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
20/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
21/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
22/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
23/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
24/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
25/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
26/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
27/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
28/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA
29/29Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras/CLAUDIO PALMA