Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras
Las fotos de la Noche Carnavalesca en Algeciras / CLAUDIO PALMA

Las fotos de la Noche Carnavalesca en la plaza de toros de Algeciras

Las chirigotas 'Venimos de vuelta' y 'No nos moverán, la resistencia', y las comparsas 'El loco de los empeños' y 'Los hijos del cañaveral', todas de la tierra, además de las comparsas invitadas 'El cementerio' y 'La tribu', finalistas del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, pusieron música y humor

06 de septiembre 2025 - 10:09

