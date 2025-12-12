Fotos del homenaje al hispanista Ahmed Mgara

La revista Dos Orillas reconoce la trayectoria del intelectual marroquí por su aportación al diálogo cultural
La revista Dos Orillas, dirigida por Paloma Fernández Gomá, ha rendido este viernes en Algeciras un homenaje al hispanista marroquí Ahmed M. Mgara por su destacada trayectoria en la difusión del hispanismo y su papel como impulsor del diálogo cultural entre ambas orillas del Estrecho.
Durante la ceremonia, se destacó la figura de Mgara, periodista, escritor y gestor cultural, cuya labor ha contribuido a fortalecer los lazos entre España y el ámbito hispanomarroquí. Su trabajo, ampliamente reconocido, ha sido clave para promover iniciativas que fomentan el encuentro entre culturas.
En este contexto, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, puso en valor la aportación del homenajeado, subrayando “la pasión por la lengua y la cultura españolas que ha llevado a Ahmed M. Mgara a tender puentes de entendimiento entre comunidades”. Asimismo, señaló que su compromiso con el diálogo y la cooperación cultural “es un ejemplo para todos”.
El reconocimiento supone un nuevo respaldo a la labor desarrollada por Ahmed M. Mgara en favor del intercambio cultural, un esfuerzo que la revista Dos Orillas ha querido subrayar en este homenaje.
1/24Fotos del homenaje al hispanista Ahmed Mgara/Claudio Palma
