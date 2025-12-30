El tiempo
Francis, una borrasca atlántica de gran impacto, dará la bienvenida a 2026
Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras
Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras

Gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 30 de diciembre 2025 - 22:03

La figura de Lola Manteca López, clave en la historia de la danza en Algeciras y fundadora de la academia Adagio, ha sido homenajeada este martes por las alumnas con una vistosa gala en el Teatro Florida.

La emoción por el recuerdo ha estado muy presente, ya que Manteca falleció en 2016, en todas las interpretaciones de las diversas modalidades de la danza.

