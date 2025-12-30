Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras
Gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras
La figura de Lola Manteca López, clave en la historia de la danza en Algeciras y fundadora de la academia Adagio, ha sido homenajeada este martes por las alumnas con una vistosa gala en el Teatro Florida.
La emoción por el recuerdo ha estado muy presente, ya que Manteca falleció en 2016, en todas las interpretaciones de las diversas modalidades de la danza.
1/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
2/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
3/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
4/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
5/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
6/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
7/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
8/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
9/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
10/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
11/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
12/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
13/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
14/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
15/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
16/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
17/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
18/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
19/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
20/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
21/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
22/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
23/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
24/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
25/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
26/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
27/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
28/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
29/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
30/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
31/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
32/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
33/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
34/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
35/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
36/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
37/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco
38/38Fotos de la gala por el 45 aniversario del estudio de danza Adagio de Algeciras/Andrés Carrasco