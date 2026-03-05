Fotos de las exposiciones "Testimonio de guerra" y "I Concurso Internacional de Fotografía Iulia Traducta" en el Congreso Andaluz de Fotografía en Algeciras

Algeciras ha acogido este jueves el arranque del VIII Congreso Andaluz de Fotografía, que se celebrará hasta el 8 de marzo y reunirá a profesionales y aficionados de toda la comunidad.

La cita comenzó a las 17:30 en el Hotel Reina Cristina con la inauguración de la exposición Testimonio de guerra, del fotógrafo Jorge Pérez Fresquet, un trabajo fruto de años de investigación que documenta las redes de fortificaciones del Estrecho. Poco después, en el Centro de Negocios Nexus se abrió la muestra del I Concurso Internacional de Fotografía Iulia Traducta, con imágenes del certamen organizado por Infocus, que premió a diferentes autores en diversas modalidades como: Libre Color, Libre Monocromo, World in Focus y Retrato, abarcando distintos puntos de vista y formas artísticas.

La actividad continuará el viernes desde las 12:00 en el Centro Documental, con la apertura de dos exposiciones: una muestra fotográfica sobre momentos históricos de la ciudad y la comarca, seleccionados por la asociación Memoria de Algeciras, y la exposición colectiva Frontera, del colectivo Infocus, centrada en la realidad social y territorial del límite entre España y Gibraltar.

El viernes a las 13:00 en la Sala Cajasur tendrá lugar la inauguración de la exposición Liga Andaluza, compuesta por 47 obras seleccionadas de la VIII Liga Andaluza de Fotografía. Ya por la tarde, a las 17:00 en la sala Bellas Artes del Museo Municipal, se abrirá la muestra Yerba, el corazón verde de la trashumancia, de Katy Muñoz, un recorrido visual por las vías pecuarias de la provincia de Jaén a través de 45 imágenes.

A las 18:30, el auditorio Guillermo Pérez Villalta acogerá la ponencia Una visión de la fotografía editorial, a cargo de Juanchy y Gabry, integrantes del estudio creativo Los Juanchys, especializados en fotografía editorial, dirección visual y narrativa de imagen, con trabajos publicados en revistas internacionales como Vogue y L’Officiel Hommes.