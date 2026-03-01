Algeciras acogerá esta semana el Congreso Andaluz de Fotografía

Algeciras será escenario del 5 al 8 de marzo de la celebración del VIII Congreso Andaluz de Fotografía, una cita de referencia para el sector que reunirá en la ciudad a profesionales y aficionados procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma. La cita arrancará el jueves a las 17:30 en el Museo Municipal, con la inauguración de la exposición Testimonio de guerra, de Jorge Pérez Fresquet, un trabajo de investigación desarrollado durante años que documenta las redes de fortificaciones del Estrecho.

La actividad continuará el viernes desde las 12:00 en el Centro Documental, con la apertura de dos exposiciones: una muestra fotográfica sobre momentos históricos de la ciudad y la comarca, seleccionados por la asociación Memoria de Algeciras, y la exposición colectiva Frontera, del colectivo Infocus, centrada en la realidad social y territorial del límite entre España y Gibraltar.

El viernes a las 13:00 en la Sala Cajasur tendrá lugar la inauguración de la exposición Liga Andaluza, compuesta por 47 obras seleccionadas de la VIII Liga Andaluza de Fotografía. Ya por la tarde, a las 17:00 en la sala Bellas Artes del Museo Municipal, se abrirá la muestra Yerba, el corazón verde de la trashumancia, de Katy Muñoz, un recorrido visual por las vías pecuarias de la provincia de Jaén a través de 45 imágenes.

A las 18:30, el auditorio Guillermo Pérez Villalta acogerá la ponencia Una visión de la fotografía editorial, a cargo de Juanchy y Gabry, integrantes del estudio creativo Los Juanchys, especializados en fotografía editorial, dirección visual y narrativa de imagen, con trabajos publicados en revistas internacionales como Vogue y L’Officiel Hommes.