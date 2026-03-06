Meteo
Fotos de la exposición de la historia del Campo de Gibraltar de Memoria de Algeciras
Fotos de la exposición de la historia del Campo de Gibraltar de Memoria de Algeciras / VANESSA PÉREZ

Fotos de la exposición del Archivo Memoria de Algeciras sobre la historia del Campo de Gibraltar

La muestra recoge momentos históricos de la comarca dentro del VIII Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía

Fotos de la exposición de Infocus que revela la verdad de la Verja con Gibraltar

06 de marzo 2026 - 15:44

Algeciras acoge desde este viernes 6 de marzo hasta el domingo 8 el VIII Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, un evento organizado por la Asociación iNFOCUS con la colaboración del Ayuntamiento, que reúne a fotógrafos, aficionados y profesionales en torno a exposiciones, ponencias y encuentros creativos repartidos por distintos espacios culturales de la ciudad.

Este viernes se ha presentado en el Centro Documental José Luis Cano dos exposiciones de carácter histórico como las muestras Archivo histórico Memoria de Algeciras y Frontera, abiertas desde el mediodía. Por su parte, la Sala de exposiciones CajaSur acoge desde las 13:00 las exposiciones Naturaleza, un puzle infinito y Liga Andaluza. La programación continuará a las 17:00 en el Museo Municipal de Algeciras, donde se inaugurará la exposición Yerba, el corazón verde de la trashumancia.

Archivo histórico Memoria de Algeciras es una exposición que recoge fotografías de momentos históricos del Campo de Gibraltar y de Algeciras, seleccionadas por la Asociación Memoria Algeciras, entidad dedicada a la recuperación y conservación del patrimonio fotográfico algecireño.

