Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara & Cia en el teatro Florida de Algeciras
El espectáculo Viaje con nosotros del Comandante Lara ofreció en el teatro Florida de Algeciras una tarde y noche llena de humor, historias y ritmo, donde el artista condujo al público con sus habituales anécdotas populares, su ironía sutil y su chispa jerezana. Con su estilo directo y cercano lograó una conexión inmediata con la audiencia, despertando risas cómplices y momentos de complicidad. La puesta en escena, ágil y bien hilada, combina ingenio, sarcasmo y un toque de nostalgia, resultando en una experiencia divertida y cálida, ideal para quienes buscan buen humor con sabor auténtico.
1/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
2/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
3/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
4/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
5/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
6/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
7/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
8/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
9/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
10/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
11/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
12/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
13/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
14/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
15/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
16/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
17/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
18/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
19/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
20/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
21/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
22/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
23/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
24/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
25/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
26/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
27/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
28/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
29/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
30/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
31/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco
32/32Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara/Andrés Carrasco