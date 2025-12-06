Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara & Cia en el teatro Florida de Algeciras

El espectáculo Viaje con nosotros del Comandante Lara ofreció en el teatro Florida de Algeciras una tarde y noche llena de humor, historias y ritmo, donde el artista condujo al público con sus habituales anécdotas populares, su ironía sutil y su chispa jerezana. Con su estilo directo y cercano lograó una conexión inmediata con la audiencia, despertando risas cómplices y momentos de complicidad. La puesta en escena, ágil y bien hilada, combina ingenio, sarcasmo y un toque de nostalgia, resultando en una experiencia divertida y cálida, ideal para quienes buscan buen humor con sabor auténtico.