Ocio
El tiempo para el puente en el Campo de Gibraltar
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / ANDRÉS CARRASCO

Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara & Cia en el teatro Florida de Algeciras

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 06 de diciembre 2025 - 20:15

El espectáculo Viaje con nosotros del Comandante Lara ofreció en el teatro Florida de Algeciras una tarde y noche llena de humor, historias y ritmo, donde el artista condujo al público con sus habituales anécdotas populares, su ironía sutil y su chispa jerezana. Con su estilo directo y cercano lograó una conexión inmediata con la audiencia, despertando risas cómplices y momentos de complicidad. La puesta en escena, ágil y bien hilada, combina ingenio, sarcasmo y un toque de nostalgia, resultando en una experiencia divertida y cálida, ideal para quienes buscan buen humor con sabor auténtico.

Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
1/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
2/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
3/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
4/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
5/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
6/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
7/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
8/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
9/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
10/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
11/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
12/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
13/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
14/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
15/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
16/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
17/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
18/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
19/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
20/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
21/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
22/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
23/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
24/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
25/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
26/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
27/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
28/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
29/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
30/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
31/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco
Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara
32/32 Fotos del espectáculo 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats