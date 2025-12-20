Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
Vecinos de la barriada de La Capelina, en Algeciras, denuncian el mal estado en el que se encuentra la barriada tras años de negociaciones con el Ayuntamiento para la urbanización de la zona y la dotación de servicios.
Las calles Fortuna, Safío, Hurta y Sardina se encuentran sin asfaltar y sin acerado, pese a que en 2023 se realizó una inversión de 600.000 euros para el saneamiento de la barriada. Además las condiciones de salubridad se resienten ante la acumulación de residuos, la ausencia de limpieza y desbroce, según los vecinos perjudicados.
