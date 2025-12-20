El tiempo
La lluvia se cuela en las vacaciones de Navidad
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy

Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras

Vecinos de la barriada de La Capelina, en Algeciras, denuncian el mal estado en el que se encuentra la barriada tras años de negociaciones con el Ayuntamiento para la urbanización de la zona y la dotación de servicios.

Las calles Fortuna, Safío, Hurta y Sardina se encuentran sin asfaltar y sin acerado, pese a que en 2023 se realizó una inversión de 600.000 euros para el saneamiento de la barriada. Además las condiciones de salubridad se resienten ante la acumulación de residuos, la ausencia de limpieza y desbroce, según los vecinos perjudicados.

Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
1/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
2/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
3/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
4/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
5/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
6/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
7/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
8/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
9/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
10/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
11/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
12/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
13/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
14/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
15/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
16/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
17/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
18/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
19/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
20/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
21/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
22/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
23/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
24/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
25/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
26/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
27/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
28/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
29/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
30/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
31/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
32/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
33/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
34/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
35/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
36/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
37/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
38/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
39/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
40/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
41/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
42/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
43/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
44/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
45/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
46/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
47/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
48/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
49/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
50/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
51/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
52/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras
53/53 Fotos de los desperfectos de la barriada de La Capelina en Algeciras / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats