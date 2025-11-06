Las fotos de la conferencia de Alfonso Escuadra en las II Jornadas de Patrimonio Cultural de Algeciras

El historiador linense Alfonso Escuadra ofreció este jueves una interesante conferencia en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, en el marco de las II Jornadas de Patrimonio Cultural organizadas por La Trocha en la que acercó al público la historia de la Décima Flottiglia MAS, la unidad de comandos submarinos de la Regia Marina italiana que protagonizó algunas de las operaciones más audaces de la Segunda Guerra Mundial.

El también colaborador de Europa Sur desgranó con detalle los orígenes, tácticas y misiones de este cuerpo de élite, cuyas acciones alcanzaron varios puntos estratégicos del Mediterráneo, entre ellos la colonia británica de Gibraltar, escenario clave en la guerra naval entre Italia y el Reino Unido.