Fotos del concierto 'Va por ti, Paco de Lucía' de Arturo Pareja-Obregón en Algeciras

Fotos del concierto "Va por tí, Paco de Lucía" de Arturo Pareja Obregón en Algeciras

El cantantante, pianista y compositor sevillano Arturo Pareja-Obregón ha rendido este viernes un emocionante homenaje musical a Paco de Lucía durante un concierto celebrado en el centro de interpretación dedicado al maestro de la guitarra.

El evento forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento, que busca acercar la música y las artes a la ciudadanía en espacios emblemáticos de la ciudad.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, destacó la calidad artística del concierto y la importancia de apoyar a los artistas locales y nacionales en espacios culturales: “Este tipo de actividades enriquecen nuestra vida cultural y fomentan el sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad”, señaló.