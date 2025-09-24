Fotos de la celebración del día de la Merced en Algeciras, patrona de Instituciones Penitenciarias

Las instituciones penitenciarias de Algeciras, el Centro Penitenciario de Botafuegos y del Centro de Inserción Social (CIS) de la ciudad, han celebrado este miércoles, 24 de septiembre, el Día de la Merced, su patrona. En el acto conmemorativo, donde se han entregado medallas de reconocimiento, han estado presente los trabajadores de las entidades y representantes del Ayuntamiento, como el primer edil, José Ignacio Landaluce.

En el acto se concedieron medallas al Mérito Penitenciario en sus diferentes categorías. También se otorgaron las medallas al Mérito Social Penitenciario, que en esta edición distinguieron a la Asociación Arrabal de Chiclana, a Fernando Jesús López, teniente coronel de la Guardia Civil, a María José Martínez Lopera, entregada por el alcalde algecireño y a Joaquín Llanos, en reconocimiento a su contribución y colaboración con la institución penitenciaria.

En el acto también han estado presentes el director accidental del Centro Penitenciario de Botafuegos, Claudio Gutiérrez, la directora del CIS, Ana Hontana, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca, Javier Ros, la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez, la coordinadora de la Administración General del Estado (AGE), Esperanza Pérez, así como el resto del equipo directivo del centro penitenciario y del propio CIS, otros cargos políticos, militares, policiales y judiciales, miembros de los colectivos sociales, tejido asociativo y funcionarios.

Durante la intervención del regidor, este subrayó el compromiso y la dedicación de los funcionarios de prisiones, recordando que “su labor es esencial, aunque muchas veces pase desapercibida, porque de ella depende en gran medida el futuro de nuestra sociedad”. El alcalde destacó que los trabajadores penitenciarios representan valores fundamentales como el respeto, la justicia, la educación y la igualdad, subrayando que la misión que la democracia les confía es “acompañar, reeducar y reinsertar a quienes cumplen condena, guiándolos para que puedan retomar su vida de manera normal y digna”.

Asimismo, trasladó su agradecimiento al equipo directivo del CIS y de Botafuegos, así como a los educadores, personal laboral y voluntarios “que cada día contribuyen con su esfuerzo desinteresado a una labor de enorme valor”.