Las fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez 'Niño de la escalerilla' en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras

Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha acogido este jueves un recital protagonizado por el cantaor extremeño Miguel de Tena, acompañado a la guitarra por Juan Gómez El Niño de la Escalerilla, que ofrecieron una actuación marcada por la sobriedad, el respeto a los cantes clásicos y una notable conexión con el público que llenó el auditorio.

Miguel de Tena, ganador del Premio Lámpara Minera en 2006, desplegó un cante medido y elegante, apoyado en su reconocida tesitura alta y en una interpretación cargada de matices y pureza. A su lado, Juan Gómez ofreció un acompañamiento preciso y sensible, demostrando la complicidad artística que le ha llevado a trabajar con algunas de las grandes figuras del flamenco actual.

El recital, organizado por la Peña Flamenca Flores de Algeciras, se desarrolló en un ambiente íntimo y respetuoso, en el que el silencio y la atención del público permitieron apreciar cada detalle del cante y la guitarra. La actuación se enmarca dentro de la programación cultural estable que acoge este espacio dedicado a la figura de Paco de Lucía, consolidado como punto de encuentro para los aficionados al flamenco.