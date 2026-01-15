Meteo
Paraguas en modo fijo
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy

Las fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez 'Niño de la escalerilla' en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras

El cantaor extremeño y el guitarrista ofrecen un recital íntimo y clásico

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha acogido este jueves un recital protagonizado por el cantaor extremeño Miguel de Tena, acompañado a la guitarra por Juan Gómez El Niño de la Escalerilla, que ofrecieron una actuación marcada por la sobriedad, el respeto a los cantes clásicos y una notable conexión con el público que llenó el auditorio.

Miguel de Tena, ganador del Premio Lámpara Minera en 2006, desplegó un cante medido y elegante, apoyado en su reconocida tesitura alta y en una interpretación cargada de matices y pureza. A su lado, Juan Gómez ofreció un acompañamiento preciso y sensible, demostrando la complicidad artística que le ha llevado a trabajar con algunas de las grandes figuras del flamenco actual.

El recital, organizado por la Peña Flamenca Flores de Algeciras, se desarrolló en un ambiente íntimo y respetuoso, en el que el silencio y la atención del público permitieron apreciar cada detalle del cante y la guitarra. La actuación se enmarca dentro de la programación cultural estable que acoge este espacio dedicado a la figura de Paco de Lucía, consolidado como punto de encuentro para los aficionados al flamenco.

Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
1/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
2/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
3/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
4/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
5/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
6/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
7/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
8/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
9/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
10/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
11/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
12/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
13/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
14/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
15/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
16/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
17/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
18/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
19/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
20/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
21/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
22/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
23/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
24/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
25/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
26/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
27/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
28/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación 'Paco de Lucía' en Algeciras
29/29 Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats