Las fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez 'Niño de la escalerilla' en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras
El cantaor extremeño y el guitarrista ofrecen un recital íntimo y clásico
El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras ha acogido este jueves un recital protagonizado por el cantaor extremeño Miguel de Tena, acompañado a la guitarra por Juan Gómez El Niño de la Escalerilla, que ofrecieron una actuación marcada por la sobriedad, el respeto a los cantes clásicos y una notable conexión con el público que llenó el auditorio.
Miguel de Tena, ganador del Premio Lámpara Minera en 2006, desplegó un cante medido y elegante, apoyado en su reconocida tesitura alta y en una interpretación cargada de matices y pureza. A su lado, Juan Gómez ofreció un acompañamiento preciso y sensible, demostrando la complicidad artística que le ha llevado a trabajar con algunas de las grandes figuras del flamenco actual.
El recital, organizado por la Peña Flamenca Flores de Algeciras, se desarrolló en un ambiente íntimo y respetuoso, en el que el silencio y la atención del público permitieron apreciar cada detalle del cante y la guitarra. La actuación se enmarca dentro de la programación cultural estable que acoge este espacio dedicado a la figura de Paco de Lucía, consolidado como punto de encuentro para los aficionados al flamenco.
1/29Fotos de la actuación de Miguel de Tena y Juan Gómez ‘‘Niño de la escalerilla’’ en el Centro de Interpretación Paco de Lucía en Algeciras/Erasmo Fenoy
