El fotógrafo algecireño Miguel Lorenzo, reconocido por la Federación Internacional del Arte Fotográfico

El fotógrafo algecireño Miguel Lorenzo ha sido distinguido con el título de Artista FIAP por la Federación Internacional del Arte Fotográfico, un reconocimiento a los méritos acumulados en su trayectoria reciente. La acreditación le fue entregada por el vicepresidente de la FIAP, Joan Burgués, durante un acto celebrado en la isla de La Palma, sede del XXXIX Congreso de la Confederación Española de Fotografía.

Lorenzo compagina la presidencia de la asociación iNFOCUS con la vicepresidencia de la Federación Andaluza de Fotografía. Su obra, de marcado carácter personal, transita entre el paisaje y retrato, y ha sido expuesta en diversas salas de España y Argentina. En su palmarés figuran premios obtenidos en certámenes de España y de países como Congo, Montenegro, Cuba, Panamá, Etiopía, Islandia, Kenia, Serbia o Portugal.

La nueva distinción se suma a las ya concedidas por la Federación Andaluza de Fotografía y la Confederación Española de Fotografía, que le reconocieron previamente con los títulos de Artista y de Excelencia.

El autor ultima ahora una nueva exposición, El Estrecho al natural, prevista para los próximos meses. La muestra, centrada en el Estrecho, busca poner en valor sus atractivos fotográficos y sus valores naturales y paisajísticos.