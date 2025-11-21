Las fotografías de la Noche Especial en Algeciras

El centro urbano contó con animación infantil, pasacalles, música en directo y sorpresas para los clientes, con la apertura extraordinaria de los comercios más allá de su horario habitual

Algeciras vive este viernes 21 una nueva edición de La Noche Especial, una jornada diseñada para llenar de ambiente festivo y actividad comercial el centro de la ciudad. La iniciativa nace de la colaboración entre Apymeal, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa que preside Paca Ríos, y el Ayuntamiento de Algeciras, a través de las delegaciones de Comercio y Juventud, dirigidas por Sabina Quiles y Francisco Javier Arango.

Este actividad también da inicio a la Black Week, que se desarrollará hasta el próximo viernes 28, coincidiendo con el Black Friday. Durante toda la semana, los establecimientos adscritos al Centro Comercial Abierto de Algeciras ofrecerán descuentos y promociones especiales.

Por la tarde, el centro urbano contó con animación infantil, pasacalles, música en directo y sorpresas para los clientes, con la apertura extraordinaria de los comercios más allá de su horario habitual.

La Plaza Alta se convirtió en uno de los puntos principales de actividad, donde se desarrolló un taller de paleontología con dinosaurios animados, la actuación de alumnos de la academia de canto de Rubén Cárdenas, una exhibición de Algeciras Patina y pintacaras para los más pequeños.

La calle Regino Martínez (Ancha) acogió las muestras del programa municipal Vida saludable, así como mesas solidarias de distintos colectivos sociales y la participación de artistas de la asociación RecreArte.

La Plaza Verboom, Capitán Ontañón, Plaza Neda, calle Castelar y la Plazoleta San Isidro fueron escenario de actuaciones musicales de grupos locales, mientras que la calle Alfonso XI (Convento) convirtió el antiguo Hospital Militar en una Casa del Terror, además de un pasacalles protagonizado por los alumnos de la academia de baile Stylo Urbano Center, dirigida por Kuny Muñoz.