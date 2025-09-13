Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras

Gran ambiente en el Llano Amarillo para los primeros conciertos

El Lago Marítimo de Algeciras cuenta este fin de semana con una amplia programación musical en el evento ‘Frikyesta’, una cita que ha arrancado este viernes con el artista Henry Méndez como cabeza de cartel.

También este sábado 13 de septiembre, la zona del Llano amarillo se llenará de foodtrucks y puestos de un mercado artesanal para el disfrute de todos.

Este viernes también pasaron por el escenario del Lago Marítimo el grupo Axis y Nael X.

Ya el sábado 13 de septiembre, la gran estrella del cartel será Nolasco. El artista sevillano se subirá al escenario a las 22:30, aunque previamente Las Mellis y Nayra Gomar se encargarán de poner el ritmo en el evento con sus actuaciones en directo.

La entrada al espacio es gratuita para todos los asistentes.