Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras
Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Gran ambiente en el Llano Amarillo para los primeros conciertos

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 13 de septiembre 2025 - 00:03

El Lago Marítimo de Algeciras cuenta este fin de semana con una amplia programación musical en el evento ‘Frikyesta’, una cita que ha arrancado este viernes con el artista Henry Méndez como cabeza de cartel.

También este sábado 13 de septiembre, la zona del Llano amarillo se llenará de foodtrucks y puestos de un mercado artesanal para el disfrute de todos.

Este viernes también pasaron por el escenario del Lago Marítimo el grupo Axis y Nael X.

Ya el sábado 13 de septiembre, la gran estrella del cartel será Nolasco. El artista sevillano se subirá al escenario a las 22:30, aunque previamente Las Mellis y Nayra Gomar se encargarán de poner el ritmo en el evento con sus actuaciones en directo.

La entrada al espacio es gratuita para todos los asistentes.

Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras
1/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
2/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
3/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
4/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
5/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
6/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
7/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
8/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
9/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
10/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
11/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
12/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
13/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
14/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
15/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
16/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
17/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
18/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
19/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco
20/20 Las fotografías del festival Frikyesta con Henry Méndez en Algeciras / Andrés Carrasco

