La foto del sello de Correos del Mercado Ingeniero Torroja tiene autor: Daniel Gil Jiménez

El fotógrafo Daniel Gil Jiménez ha denunciado en sus redes sociales que el Ayuntamiento de Algeciras ha hecho un uso indebido de una de sus imágenes, en la que aparece el Mercado Ingeniero Torroja, al cederla a Correos para la edición de un sello sin especificar en ningún momento la autoría de la foto. Gil añade que no ha cobrado nada por un trabajo que tendrá una tirada de 135.000 ejemplares a un precio 2,70 euros cada uno.

"A principios de mayo se producía una consulta por parte de un departamento dependiente del Ayuntamiento de Algeciras sobre si poseía una fotografía del edificio Mercado Ingeniero Torroja de Algeciras, más conocida como Plaza de Abastos", expone Gil.

"Tras concretar el requisito de que el edificio apareciese sin eventos o similares a su alrededor confirmé la negativa de poseer alguna fotografía de esa manera, ofreciendo de si en algún momento tuviera algún reportaje cerca y entraba dentro del margen de tiempo que necesitaban, la realizaría mientras pudiera", añade.

"Al darse la ocasión unos días después y tras enviarse varias fotografías del exterior del edificio, se queda el asunto cerrado al confirmar la recepción de dichas imágenes sin mayor explicación de su uso o finalidad", señala el fotógrafo. "Jamás me imaginaría dónde y cómo acabaría una de esas fotografías, donde por si fuera poco me enteraría al ver las primeras publicaciones en prensa sobre su presentación y tras investigar al sospechar que fuese alguna de aquellas".

"Tras 5 meses desde el envío de la imagen y varios anuncios previos de reuniones de trabajo cara a este lanzamiento, se presentó el sello del Mercado Ingeniero Torroja perteneciente a la serie Arquitectura urbana, que se inició en 2020", indica el autor de la imagen.

El sello, con una tirada de 135.000 ejemplares a 2,70€, está disponible en todo el territorio nacional y se estima que pueda reportar un ingreso a Correos de 364.500€. Sin embargo, Daniel Gil expone que que "el fotógrafo no ha recibido ni recibirá, si no toma ninguna acción legal, ni un euro o tan siquiera un sello, pues por no haber, no hay ni cesión de derechos a terceros, uso comercial o transformación de la imagen entre otros".

La fotografía, un arte al que se le falta el respeto

Daniel Gil Jiménez también ha realizado una larga reflexión sobre "la poca educación y falta de interés sobre la fotografía", que según comenta "hace que se acaben cometiendo estos errores, hace que en todo un proceso de creación de un sello a nivel nacional desde la planificación del motivo hasta su presentación, el papel de quien realiza esa fotografía quede relevado hasta el punto que el nombre del artista se pierda por dicho camino o ni se llegue a mencionar desde el momento de su entrega y cuanto más fácil es el tema fotografiado o el momento de pulsar el botón parece que menos mérito tiene el artista".

"Seguimos considerando una serie de ideas sobre la fotografía como algo banal, que cualquiera puede hacer, donde una persona sin formación e interés en este arte se ve con la capacidad crítica de valorar fotografías de artistas o profesionales reputados sin mayor conocimiento que el manual de su cámara, al igual que contamos con una ingente cantidad de ilustrados jurídicos especializados en derecho de propiedad intelectual, quienes se ven con la potestad de realizar atrocidades a imágenes sin contar con ni una sola cesión de derecho del fotógrafo en cuestión, desde generar contenido y rendimiento económico al coger una imagen por estar en interné hasta plagiar una obra para crear un cuadro por basarse o tenerla como base. Y aún así tendrá más valoración la pintura resultante que la fotografía", argumenta.

"Son una serie de pensamientos que van agotando y hacen replantearte incluso la continuidad en este mundo donde te das cuenta de que tienes más que perder que de ganar, donde las trabas y problemas desde el comienzo de planificar un reportaje se convierten en una odisea que sólo lo superas por tu profesionalidad y pasión por este arte. Sin embargo, hechos como el comentado y que enciman vengan de tu ciudad incrementan aún más las ganas de cambiar. Y de seguro que algo cambiará", finaliza el fotógrafo.

Gil ha recibido numerosas muestras de apoyo tras lo ocurrido, especialmente por parte de otros compañeros de profesión y/o afición.