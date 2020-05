El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado en la primera sesión telemática de su historia la solicitud de adhesión al fondo de ordenación, un instrumento estatal puesto en marcha en 2014 para las entidades locales con peor situación financiera. El Consistorio ha solicitado en esta ocasión 11,5 millones de euros del fondo para el pago de sentencias y reestructurar su deuda bancaria.

Según ha explicado la concejal de Hacienda, María Solanes, la operación de préstamo se concertará el próximo martes con Caixabank, entidad designada por el ICO. Con su adhesión al fondo de ordenación el Ayuntamiento obtiene liquidez mediante la concertación de operaciones de préstamo a bajo tipo de interés con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de saldar las deudas que tiene que abordar este año. Este tipo de operaciones tienen un interés que ronda el 0,70%, muy alejado de hasta el 5% que el Ayuntamiento está pagando en algunos préstamos bancarios.

De esos 11,5 millones, 8,3 se han solicitado para el pago de sentencias en firme ya dictadas o que podrían serlo este año, entre ellas la del caso Escalinata. Así, se asumirá el pago de la indemnización a los propietarios del edificio Escalinata de Murillo en concepto de los gastos que tuvieron que abordar al ser desalojado el inmueble por los daños causados por las obras del parking bajo este. También se abonarán 602.752 euros a un particular y 94.087 a la empresa KNA en concepto de intereses de una expropiación.

Otros 1,4 millones se destinarán al pago del justiprecio de los terrenos del consultorio del Cobre, construido por la Junta de Andalucía en los años 80. El propietario recurrió la expropiación y 12 años después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón.

El Consistorio asegura haber puesto en circulación en la calle 15 millones de euros durante la pandemia

Es posible que la mayor parte del importe solicitado para pagar sentencias no llegue a ejecutarse. El Consistorio ha incluido en su petición al fondo de ordenación dos asuntos judiciales que se encuentra recurridos en casación ante el Tribunal Supremo. El primero es una sentencia a favor de Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz por una venta de suelo en Pajarete y supondría 3,16 millones de euros de coste al Ayuntamiento. Hijos de Juan Antonio Bandrés y otros recibiría 1,78 millones de euros por una expropiación en la calle Agustín Bálsamo. Si no hubiera sentencia firme este año esa parte del préstamo no se haría efectiva ni causaría coste alguno al Ayuntamiento, ha destacado Solanes.

En cuanto a los préstamos, se quiere abordar los vencimientos de siete suscritos con distintas entidades bancarias por un importe de 3,15 millones de euros.

Esta operación ya fue aprobada el pasado mes de septiembre, pero según ha explicado la concejal de Hacienda "la ley obliga a que las operaciones se aprueben en el mismo ejercicio económico en que se conciertan". De ahí que se haya repetido la aprobación plenaria con el mismo resultado que hace 9 meses: ha salido adelante con los votos de los socios de gobierno, PP y Cs, y el concejal no adscrito. PSOE y Adelante Algeciras han votado en contra y Vox se ha abstenido.

Liquidación en positivo

El viceportavoz socialista, Fernando Silva, ha criticado una operación que atribuye a la "nefasta gestión económica" del PP, con una deuda financiera de 218,5 millones de euros a final del pasado año y también deuda comercial, "que no ha quedado a cero". Son 1.895 euros por algecireño, ha apuntado el socialista, quien también considera "uno de los principales problemas económicos" del Consistorio el ahorro neto negativo de 10,7 millones de euros a finales de 2019.

"Da usted el único dato negativo", le ha contestado María Solanes. La responsable de Hacienda ha destacado otros en contraposición: la liquidación de 2019 se cerró con un resultado positivo de 16 millones de euros, un remanente de tesorería positivo de 30 millones (11 millones más que en 2018) y cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, remarcó. También ha aprovechado el pleno telemático para difundir otro dato, aunque de diferente naturaleza: el Ayuntamiento, remarcó, ha puesto en circulación en la calle 15 millones de euros desde el inicio de la pandemia “con lo que se evidencia el esfuerzo que este equipo de Gobierno está haciendo para que los algecireños reciban ayuda social, con una inversión en este sentido de más de 600.000 euros".

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha destacado las dificultades del gobierno en estas circunstancias y también ha querido contestar a Silva. "Muchos de los pagos que vamos a hacer son época del PSOE. Nosotros no hemos creado ni un solo problema legal en 9 años de gobierno y estamos resolviendo todavía los creados por ustedes", ha apuntado.

El pleno extraordinario ha finalizado con sus integrantes guardando un minuto de silencio en señal de duelo y respeto por las víctimas mortales generadas por la pandemia de la Covid-19.