Algeciras celebra su mes más flamenco con la XXXIII Palma de Plata en homenaje a Luis el Zambo

Noviembre volverá a sonar a compás en Algeciras. El Ayuntamiento ha presentado este jueves la programación cultural del mes más flamenco del año, con una agenda en la que brillan la XXXIII Palma de Plata Ciudad de Algeciras, dedicada al cantaor jerezano Luis Fernández Soto Luis el Zambo, y las actividades en torno a la figura de Paco de Lucía, alma del proyecto Algeciras, Ciudad Flamenca.

El acto, celebrado en el centro de interpretación Paco de Lucía, ha estado presidido por el alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor; el responsable del centro, José Luis Lara; el gerente de la Fundación Paco de Lucía, Cristóbal Sánchez Blesa; el presidente de la Sociedad del Cante Grande, Carlos Vargas; y la directora artística del Festival Flamenco de Girona, Naomi Osorio.

Landaluce subrayó que “noviembre es el mes más flamenco del año” y que “trabajar por la difusión y promoción de este arte, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no es una obligación, sino un honor”.

Enmarcado en el proyecto Algeciras, Ciudad Flamenca, el programa reúne una completa oferta de citas que van desde coloquios y recitales hasta el I Pregón Flamenco, sin olvidar la Palma de Plata, uno de los galardones más prestigiosos del cante, organizada por la Sociedad del Cante Grande.

Presentación la programación cultural de noviembre en el centro de interpretación Paco de Lucía, este jueves.

Luis el Zambo, protagonista de la XXXIII Palma de Plata

El momento cumbre del mes será el viernes 21 de noviembre, cuando el Teatro Florida acogerá la XXXIII Palma de Plata Ciudad de Algeciras, con la que se rendirá homenaje a Luis el Zambo, figura esencial del cante jondo jerezano.

El homenaje contará con las actuaciones de Angelita Montoya y Manuel Peralta al cante; Domingo Rubichi, Paco Iglesias y Juan Benjumea a la guitarra; y Luis de Rebeco, Tate Núñez, Cepa Núñez, Antonio Flores y Manuel de Lole a las palmas. El acto será presentado por el crítico flamenco Manuel Martín Martín.

Landaluce destacó que “los actos previos a la Palma de Plata tendrán un marcado sabor algecireño, con dos grandes referentes locales: Felipe de Algeciras y Perico El Pañero”.

Un mes para celebrar a Paco de Lucía

El centro de interpretación Paco de Lucía será otro de los ejes del programa. Este espacio acogerá el 1 de noviembre un coloquio flamenco con el bailaor Felipe de Algeciras, la cantaora Ana Fargas y el guitarrista Paco Javier Jimeno, moderados por Alejandro Domínguez Saucedo.

El 7 de noviembre, será el turno del cantaor Perico El Pañero, acompañado por el guitarrista Antonio Carrión. Ambos actos comenzarán a las 19:00 y tendrán entrada gratuita.

El 15 de noviembre, el periodista Juan Garrido ofrecerá el I Pregón Flamenco, con la guitarra de Juan Benjumea y el cante de Juanjo de la Orilla y Luis de Mateo. Será a las 19:00, con entrada general de 8 euros.

Además, una vez finalizada la presentación, el alcalde inauguró un nuevo espacio en el centro de interpretación titulado La huella de Paco, un rincón donde los visitantes podrán dejar sus mensajes y emociones sobre el legado del genio de las seis cuerdas.

El eco de Paco llega hasta Girona

El Ayuntamiento y la Fundación Paco de Lucía colaboran también con el Festival Flamenco de Girona (FlamenGi), que se celebrará del 14 al 29 de noviembre y estará dedicado íntegramente al guitarrista algecireño.

El programa incluirá la proyección del documental Paco de Lucía: La búsqueda, una charla con su hijo Curro Sánchez y el bailaor Antonio Fernández Montoya El Farru, además de una audición comentada del periodista Pere Pons sobre Sextet: Live… One Summer Night. También actuarán El Farru, Antonio Serrano y Josemi Carmona.

“Aunque Girona esté a más de mil kilómetros, ambas ciudades estarán muy unidas durante esos días, porque este mes representa una oportunidad para mantener viva la herencia del genio que cambió para siempre el flamenco”, concluyó el regidor.