El algecireño Fernando Viñas se clasifica para la final nacional de las XI Olimpiadas de Economía

El algecireño Fernando Viñas, del Colegio los Pinos de Algeciras, será uno de los tres representantes de la Universidad de Cádiz en la XI Olimpiada Española de Economía, cuya fase a nivel nacional se celebrará entre los días 21 y 23 de junio en Alcalá de Henares (Madrid). El estudiante finalizó la fase provincial en la segunda posición, en una prueba realizada el pasado 26 de marzo simultáneamente en Cádiz, Jerez y Algeciras.

El estudiante, de 17 años y cursando actualmente 2º de bachillerato, no esperaba obtener una calificación tan alta como la que ha obtenido: "Estoy sorprendido de haber quedado en esa posición. Yo había trabajado lo mío, pero no esperaba tener tan buenos resultados. Estoy muy contento. Y mis padres también".

Viñas viajará en junio a la fase final, junto con los otros dos alumnos clasificados, en representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz y con los gastos de desplazamiento, manutención y estancia pagados. En esa final se enfrentará a más de 130 alumnos de 2º de bachillerato, que representarán a 45 universidades públicas españolas. Los tres primeros clasificados obtendrán una medalla y 1.000 euros de premio, del cuarto al sexto ganarán 750 euros y del séptimo al décimo 500 euros.

Para llegar a la fase nacional, el algecireño tuvo que pasar un examen similar a la prueba de acceso a la universidad, de 90 minutos de duración y consistente en dos preguntas teóricas, dos problemas, ocho preguntas de tipo test y dos preguntas de respuesta corta. "Era como un examen de selectividad, con preguntas teóricas, prácticas... todo el temario de bachillerato", explica Viñas.

El joven destaca la importancia de tener un buen docente en Economía para haber logrado un resultado tan bueno en la prueba, y recuerda que antes no era ni mucho menos su asignatura preferida: "Al principio no me gustaba, pero empecé a tener profesores que hacían las clases muy dinámicas y me empezó a gustar".

El algecireño cree que la economía es una asignatura práctica a la hora de abordar la vida cotidiana: "En matemáticas tienes que calcular cosas como integrales o derivadas, mientras que en economía calculas por ejemplo la productividad de una empresa. Cosas del día a día".

En cuanto a su trabajo, aún no ha pensado en la profesión que quiere desarrollar en un futuro, pero sí que tiene clara la formación universitaria que desea realizar: "Quiero estudiar el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, y luego, cuando termine, ya veremos".

En la final nacional, los cinco alumnos con mejor puntuación acudirán a la fase internacional, en la que se realizan pruebas individuales y por equipos, de economía y de finanzas, en aulas tradicionales, en aulas de informática y de resolución de casos de negocios que duran hasta 24 horas.

La Olimpiada Española de Economía celebró su primera edición en Valencia en 2009, con representación de 14 universidades públicas, frente a las 45 que participaron en la prueba de 2019. La edición de 2020 tuvo que ser suspendida a causa de la pandemia del coronavirus. En las pruebas locales de 2019 se presentaron un total de 4.035 alumnos de toda España, de los que 132 se clasificaron para la fase final.