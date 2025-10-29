Fernando López-Rey, jefe de la Comandancia de Algeciras, asciende a coronel de la Guardia Civil
José Ignacio Landaluce felicita al mando por su trayectoria y colaboración con el Ayuntamiento
Francisco Almansa asciende a general: la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras cambiará de jefe
El teniente coronel Fernando López-Rey ha sido ascendido al empleo de coronel de la Guardia Civil, un reconocimiento a su trayectoria dentro del Instituto Armado y a su labor al frente de la Comandancia de Algeciras.
López-Rey ha venido ejerciendo hasta ahora el mando interino de la Comandancia tras la marcha de Francisco Almansa hace ahora un año después de que fuese ascendido a general. Tras conocerse la noticia, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, trasladó su felicitación personal e institucional al nuevo coronel, destacando su “valía profesional y su compromiso con la seguridad de la ciudad”.
“Siempre ha sido un excelente colaborador de este Ayuntamiento en todo lo que respecta a la seguridad, y por ello, en nombre de la ciudad, nos alegramos profundamente de su ascenso”, señaló el regidor, que también le deseó “éxitos tanto en su carrera profesional como en lo personal”.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR AYTO DE TARIFA
CONTENIDO OFRECIDO POR CENTRO COMERCIAL PUERTA EUROPA
Contenido patrocinado