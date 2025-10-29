Fernando López-Rey, jefe de la Comandancia de Algeciras, asciende a coronel de la Guardia Civil

El teniente coronel Fernando López-Rey ha sido ascendido al empleo de coronel de la Guardia Civil, un reconocimiento a su trayectoria dentro del Instituto Armado y a su labor al frente de la Comandancia de Algeciras.

López-Rey ha venido ejerciendo hasta ahora el mando interino de la Comandancia tras la marcha de Francisco Almansa hace ahora un año después de que fuese ascendido a general. Tras conocerse la noticia, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, trasladó su felicitación personal e institucional al nuevo coronel, destacando su “valía profesional y su compromiso con la seguridad de la ciudad”.

“Siempre ha sido un excelente colaborador de este Ayuntamiento en todo lo que respecta a la seguridad, y por ello, en nombre de la ciudad, nos alegramos profundamente de su ascenso”, señaló el regidor, que también le deseó “éxitos tanto en su carrera profesional como en lo personal”.