Federico Fernández, biólogo: "El modelo de gestión del parque Los Alcornocales habría que reformularlo"

Algeciras/El biólogo roteño Federico Fernández lo ha sido todo en la gestión del medio ambiente en la provincia de Cádiz. Cuenta su experiencia en Mi vida en la naturaleza, libro que presentará en Algeciras este miércoles, día 11, en la Asociación AlCultura, en los contenedores rojos de la dársena del Saladillo. Sostiene que el Campo de Gibraltar tiene retos muy identificados para la sostenibilidad y el aprovechamiento de sus espacios naturales, y reparte responsabilidades a todos: administraciones, empresas, ecologistas, expertos y ciudadanos en general.

La prioridad es muy clara: la regeneración del alcornocal en un contexto de cambio climático. "Posiblemente haya que reformular nuestros planteamientos de gestión, tanto forestal como cinegética, porque no podemos afrontar nuevos problemas con viejas fórmulas. Todos, biólogos, ingenieros de monte, grupos ecologistas e investigadores deberíamos hacer una reflexión valiente al respecto", afirma.

El segundo reto está en el paraje del río Palmones, cuyo tremendo valor medioambiental pasa desapercibido: "Todas las administraciones -tengamos en cuenta que hay una zona de dominio público medioambiental y un tramo que es de dominio público hidráulico, que es paraje natural y afecta a dos municipales -, un día deberían sentarse y abordar un proyecto de intervención donde se corrijan una serie de deficiencias que hay y que se potencie todo el sistema con el uso público".

El ecologismo y el conservacionismo campogibraltareños necesitan un único director de orquesta"

El ex delegado de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y máster en Gestión de Áreas Litorales (GIAL) por la Universidad de Cádiz, señala un tercer lugar de intervención en el alcornocal de Guadalquitón, en San Roque, donde considera que hay objetivos variopintos: "En su momento se planteó una fórmula de ampliación del parque natural que por diferentes motivos no ha cuajado. Creo que sería un reto para que el Ayuntamiento de San Roque, junto con la Junta de Andalucía, abordasen una fórmula de consenso, porque la actual fórmula tampoco es buena. Que nadie piense que porque ahora mismo el alcornocal no está urbanizado el estado de conservación es bueno, porque por allí no hay absolutamente ningún tipo de manejo".

Algeciras y Tarifa: su papel en la Fundación Migres

Fernández echa mucho de menos una mayor implicación municipal en la Fundación Migres, que gestiona el tratamiento del fenómeno de la migración de aves a su paso por los términos de Tarifa y Algeciras. "Cuando se creó la fundación, una de las decisiones importantes que tomamos es que había que incorporar a los dos ayuntamientos, incluso a la Diputación. Y creo que siguen mirando de reojo. No hay una participación activa. Participar no es ir, escuchar y levantar la mano. Participar es promover iniciativas. Algeciras especialmente, como municipio más grande, con dos parques naturales, tendría que dar un paso adelante", opina.

Quién también fue jefe de la Demarcación de Costas en Cádiz llama la atención sobre el "cambio jurídico bestial" que afecta a la laguna de La Janda, donde se desarrolla el fenómeno migratorio de aves, que también se extiende por varios términos municipales de la Janda y el Campo de Gibraltar. "Hay una sentencia que dice claramente que es dominio público hidráulico y, por lo tanto, tenemos una oportunidad de poner a toda la provincia, ojo, de nuevo en titulares en el ámbito de la conservación de la naturaleza en Europa. La laguna de la Janda sería hoy uno de los grandes humedales de la Unión Europea", apunta.

Mi vida en la naturaleza repasa los últimos cuarenta años de gestión del medio ambiente en la provincia, con los ojos de un observador privilegiado. "Hay que tener en cuenta que Cádiz es lo que se llama un punto caliente de biodiversidad en España y en Europa", subraya Fernández, que será presentado en AlCultura por la bióloga Ana Villaescusa y el catedrático de Biología Marina José Carlos García.

Federico Fernández también reconoce deberes en el movimiento ecologista, que tiene una componente de reivindicación de denuncias muy potente, pero "habría que desarrollar una línea complementaria más vinculada al voluntariado participativo de, por ejemplo, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que no es exactamente un movimiento ecologista, y sí lo es conservacionista, con una alta implicación de naturalistas campogibraltareños".

Más proactividad de las industrias

"En el Campo de Gibraltar el elenco de naturalistas es tan amplio y de tanta calidad que, a lo mejor, lo que hace falta es un director de orquesta que los haga tocar esa música celestial con una única partitura, no con varias", añade.

En cuanto a la gran industria de la comarca, Fernández sostiene que no debería limitarse a cumplir con la legislación, sino a tener una mayor implicación en el territorio. "Las grandes industrias tienen un debe con el territorio. Se trata de que esas grandes empresas, en el contexto del siglo XXI, de la agenda 2030, puedan tener un trabajo con o sin Administración. A mí me encantaría ver de verdad que ellos fueran más proactivos para convertir al Campo de Gibraltar no solo en un referente portuario e industrial en Europa, sino en un referente de empresas con una alta responsabilidad social corporativa con su entorno".