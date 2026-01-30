Febrero cofrade en Algeciras: un mes de cultos y preparación hacia la Semana Santa

El mes de febrero se presenta especialmente intenso para el mundo cofradiero en Algeciras. Una programación muy completa de cultos y actos que convierten a la ciudad en un continuo ajetreo de vida de hermandad en sus respectivos templos y de continua preparación hacia la Semana Santa, este año pronta primavera, de finales de marzo.

El calendario, tras el triduo en honor a San Juan Bosco en la Iglesia de María Auxiliadora [finalizado el 31 de enero] se abre del 5 al 7 de febrero con el solemne triduo en honor a María Santísima de la Amargura, que tendrá lugar a las 19:00 en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la Palma. La agenda culminará el domingo 8 de febrero, con la función solemne a las 12:00 en el mismo templo mayor.

A partir del 9 de febrero, la Capilla de la Caridad acogerá el quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, celebrándose cada tarde a las 19:30 hasta el día 13. El ciclo de cultos finalizará el sábado 14 de febrero, con la función principal de instituto, también a las 19:30. Esa misma jornada, la Iglesia Mayor de la Palma será escenario del acto conjunto “A solas con ellos”, protagonizado por el Santísimo Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad, entre las 17:00 y las 18:30.

El Huerto rinde honores al Santísimo Cristo de la Misericordia con su solemne triduo los días 16, 17 y 18 de febrero, a las 20:00, en la Parroquia del Santísimo Corpus Christi. Además, el martes 18 de febrero, tras la finalización de la santa misa, tendrá lugar el solemne besapiés a la imagen del crucificado de Lourdes Hernández que procesiona cada Viernes Santo desde la Cuesta del Rayo.

El miércoles 18 de febrero, Miércoles de ceniza, será una de las jornadas más destacadas del mes, al concentrarse varios actos. En la Iglesia María Auxiliadora comenzará el solemne triduo a Nuestro Padre Jesús del Amor, que se prolongará hasta el día 20, con cultos a las 20:00. Ese mismo día, el Nazareno estará expuesto en solemne besapiés, en horario de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00, en la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Palma. También el Cristo de la Misericordia celebrará besapiés tras la misa vespertina.

Los días 19, 20 y 21 de febrero, la Iglesia Mayor acogerá el solemne triduo al Santísimo Cristo Yacente, celebrándose cada jornada a las 19:00. El viernes 20 de febrero, Borriquita celebrará el Pregón del Costalero, a las 21:00, a cargo de Odelín Cervantes Ramírez, en la Iglesia María Auxiliadora. El ciclo de cultos de esta corporación culminará el sábado 21 de febrero, con su función principal a las 20:00.

Uno de los actos externos más esperados llegará el lunes 23 de febrero, con la celebración del Vía Crucis Oficial de la Semana Santa de Algeciras, que dará comienzo a las 19:45 desde la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la Palma, este año, protagonizado por Nuestro Padre Jesús Nazareno, que reside en el interior del templo.

En los últimos días del mes, la ciudad vivirá varios cultos de especial singularuidad. Del 26 al 28 de febrero, la Parroquia de la Santísima Trinidad acogerá el solemne triduo al Santísimo Cristo de las Tres Caídas, celebrándose cada día a las 19:30. Finalmente, el sábado 28 de febrero, tras la santa misa, tendrá lugar el solemne traslado de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, en la Parroquia del Santísimo Corpus Christi, poniendo el broche a un mes marcado por la preparación espiritual y el ambiente de vísperas cofrades.

Febrero se consolida como mes clave para las hermandades de Algeciras, que intensifican su actividad interna y externa como antesala de una nueva Semana Santa, reforzando la vida devocional y el compromiso de sus hermanos con la ciudad. Antes del término del mes, también está previsto que la Hermandad de Columna celebre los cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna aunque aún no se ha publicado oficialmente el calendario de actos.