Fapacsa plantea que el Puerto de Algeciras crezca fuera de su propio recinto

La Federación de Asociaciones Vecinales y Cuidadanas de Algeciras (Fapacsa) y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar han mantenido una reunión en la que han debatido sobre los planes de expansión del Puerto de Algeciras, la reclamación vecinal de que la Autoridad Portuaria de la Bahía crezca a través de suelo logístico fuera del propio puerto y la importancia de que las administraciones apuesten por las infraestructuras de la comarca.

En la cita celebrada en la sede del Coworking de la Cámara de Comercio, la junta directiva de Fapacsa se sentó con el presidente cameral, Carlos Fenoy, y su secretario, Manuel Tinoco. El eje central del encuentro fue la preocupación ciudadana ante la decisión del Puerto Bahía de Algeciras de continuar con su Plan Director, que contempla nuevos rellenos hacia la zona sur del litoral. Esta intención se mantiene pese a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) emitió en febrero de 2024 una Declaración Ambiental Estratégica desfavorable al proyecto.

Según se expuso en la reunión, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), a través de Puertos del Estado, ha iniciado trámites para intentar aprobar el Plan por la vía excepcional del supuesto interés público. En agosto de 2025, la APBA solicitó al Miteco una prórroga de la Declaración Ambiental desfavorable, una actuación que, según Fapacsa, carece de sentido jurídico, ya que este tipo de prórrogas solo se contempla en el caso de declaraciones favorables. Esta situación, a juicio de la federación vecinal, evidenciaría deficiencias en la transposición de las directivas europeas al ordenamiento jurídico español.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en buena parte del análisis histórico y de las perspectivas de futuro del desarrollo portuario y comarcal. Se destacó como elemento estratégico la necesidad de disponer de más suelo industrial en la comarca, teniendo en cuenta que el crecimiento por vía marítima presenta limitaciones físicas evidentes. En este contexto, la Cámara informó de la contratación de un estudio para identificar suelo industrial disponible en los ocho municipios.

Además, ambas partes subrayaron la necesidad de acometer inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias que permitan hacer operativos suelos industriales actualmente infrautilizados por falta de conexiones adecuadas. Tanto el puerto como la ciudad de Algeciras afrontan problemas estructurales de accesibilidad que condicionan el desarrollo industrial. Fapacsa planteó que el Estado debería asumir el coste de oportunidad de estas inversiones estratégicas y priorizar actuaciones como la mejora sustancial de las conexiones terrestres y la ejecución urgente de la ronda exterior, considerada clave para resolver problemas crónicos de movilidad.

La federación vecinal advirtió que destinar inversiones multimillonarias a infraestructuras irreversibles vinculadas a actividades cuya continuidad futura no está garantizada podría suponer un riesgo elevado. En su lugar, propuso que la APBA reoriente su modelo de crecimiento, apostando por la optimización de los espacios portuarios existentes, la descentralización de determinadas funciones hacia el interior y la retirada de usos no estrictamente necesarios del recinto portuario. Todo ello debería realizarse, según Fapacsa, conciliando el desarrollo económico con la protección del entorno medioambiental y la salud y calidad de vida de la población residente en el litoral.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de redefinir la relación puerto-ciudad, con una intervención clara del Estado que permita compensar a Algeciras por la servidumbre que supone la ocupación de la totalidad de su frente litoral por infraestructuras portuarias.