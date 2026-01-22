Fallece el empresario y constructor Francisco Galindo Navas, referente del desarrollo urbano de Algeciras

Algeciras lamenta el fallecimiento del empresario y constructor Francisco Galindo Navas, quien durante años fue gerente de la firma Construcciones Galindo Gutiérrez y una figura clave en la ejecución de numerosas obras urbanas en la ciudad. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha trasladado su pesar tanto a título personal como en nombre y representación del equipo de Gobierno municipal.

El primer edil ha destacado que “Algeciras siempre recordará a Paco Galindo no solo por haber sido el responsable de la ejecución de un gran número de las obras urbanas que se han venido realizando durante las últimas décadas, sino también por su máxima disposición a colaborar en todo aquello que necesitase la ciudad”. En este sentido, Landaluce ha subrayado el compromiso permanente del empresario con el desarrollo local y su cercanía con el tejido social algecireño.

Asimismo, el alcalde ha recordado que buena parte de las sedes más modernas de las asociaciones de vecinos de la ciudad fueron construidas por Francisco Galindo, lo que, a su juicio, garantiza que “su recuerdo y su obra permanecerán siempre” en Algeciras.

Landaluce ha señalado que “hoy está siendo un día trágico para Algeciras, porque se nos han ido dos referentes, Enrique Tadeo y ahora Paco Galindo”. En este contexto de dolor, el Ayuntamiento ha querido mostrar su apoyo a la familia y amigos del empresario, haciéndoles llegar “un abrazo más sincero y fraternal”.

Francisco Galindo Navas deja una huella imborrable en la fisonomía urbana y en la vida social de Algeciras. Descanse en paz.