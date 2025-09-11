Fallece la periodista algecireña Azahara Ortiz, Aza, emblemática activista trans

El mundo del periodismo y Algeciras están de luto por la pérdida de Azahara Ortiz González, Aza, periodista y activista por los derechos trans. Residente en Madrid, jugaba al baloncesto en el equipo Transket -en la llamada liga Gamberra- y también al fútbol, en el Puerto de Vallekas, proyecto deportivo de la que fue partícipe desde sus orígenes. Aza, fallecida esta semana, era doctora por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y antes había conocido varias redacciones del Campo de Gibraltar, entre las que figuró esta redacción.

Se formó en la Universidad de Sevilla, en un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y completó su formación con un máster de Periodismo de Datos en la Universidad de Nebrija. Su potencial y valía era sobrada, hecho que se constata por su paso por medios locales y nacionales como Onda Algeciras TV, 8directo, Atresmedia, la Cadena Ser y Europa Sur.

En Madrid dejó huella, tanto en la universidad como lejos de las aulas. Así lo demuestran las condolencias de su club: "Aza representó a Puerto de Vallekas de la mejor manera posible, sobre el campo y fuera de él, con su compromiso social y su activismo en defensa de los derechos de las personas trans. El fútbol le daba la vida. Seguiremos intentando mejorarlo por ti. Que la tierra te sea leve, compañera. Siempre en nuestro equipo".

Su paso por el baloncesto también sirvió para que dejase su impronta reivindicativa en relación al papel del colectivo trans en el mundo del deporte: “Si una persona trans juega mal a nadie le preocupa, pero si otra compañera destaca… Creo que tenemos derecho a jugar, si somos buenas o si no somos buenas. Tendríamos que jugar todas y todes”, cita la liga en la que jugaba la algecireña.

"Queremos recordarla como lo que ha sido para la liga y para sus amigues. Ha sido familia elegida, compañera de equipo, de viajes, de fiestas, de manis, de risas y de penas. Ha sido delegada, fotógrafa, meteoróloga, altavoz, creadora indiscutible de calendarios y cruces de torneos, puente y enlace con colectivos con los que seguir creando red por un deporte transinclusivo, popular y cooperativo. Es enorme la huella que deja en la lucha trans, en el deporte y en la cotidianidad de muches", comparte la competición, que como homenaje ha organizado un torneo benéfico de 3x3 en su nombre, el próximo 14 de septiembre.

En 2023, en una entrevista concedida al Diario Sevilla, Azahara hacía honor a su popularidad, luchando por su identidad y la de otras muchas personas trans. Denunciaba las debilidades de las leyes previas a la aprobación de la Ley Trans. "El cambio de nombre en el DNI ha sido rapidísimo", decía. "Han sido tres meses desde que entregué los papeles en el Registro Civil", señaló la joven algecireña. Sin embargo, al llevar menos de dos años hormonándose, la ley estatal de entonces (2007) impedía que pusieran el género con el que se identificaba en el carné de identidad.

La plantilla de Europa Sur recuerda con enorme cariño su paso por esta redacción y expresa sus condolencias a sus familiares y amigos más cercanos.

Descansa en paz, Aza.