Algeciras arranca 2026 entre facturas pendientes y polémica sobre impuestos y gestión municipal

Algeciras ha comenzado 2026 con un nuevo episodio de debate político y económico. La Comisión de Hacienda celebrada este lunes ha puesto sobre la mesa más de seis millones de euros en facturas pendientes de aprobación, un hecho que ha generado reproches entre los grupos municipales.

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha mostrado su preocupación por la situación, asegurando que “la economía del Ayuntamiento no está saneada” y que aún existen facturas de "servicios básicos" —como parques y jardines, alumbrado y playas— pendientes de aprobación desde 2022 hasta finales de 2025. Según la portavoz socialista, la gestión del alcalde José Ignacio Landaluce ha llevado a un "endeudamiento excesivo" y ha dejado a la ciudad "con servicios públicos insuficientes y barrios descuidados".

Arrabal ha cuestionado además las afirmaciones del equipo de Gobierno sobre la existencia de una “hucha” municipal de 40 millones de euros, insistiendo en que la mejora económica no se refleja en la vida diaria de los algecireños: "calles sucias, contenedores rotos, instalaciones deportivas a oscuras y transporte público deficiente". También ha desmentido que los ciudadanos vayan a notar beneficios en el IBI, recordando que los planes presupuestarios apuntan a "un aumento de los ingresos por impuestos y tasas" en los próximos años.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha calificado las declaraciones del PSOE como “completamente falsas” y ha defendido la gestión del Ayuntamiento. Solanes ha explicado que las facturas pasadas por la comisión son "expedientes ordinarios", correspondientes a servicios ya prestados, "con informes técnicos favorables", y que serán aprobadas en la Junta de Gobierno para su pago dentro del funcionamiento habitual del Ayuntamiento.

La responsable de Hacienda ha subrayado que, pese al alarmismo del PSOE, la ciudad "no subirá impuestos". Ha recordado que el IBI actual se mantiene en un 0,9 %, frente al 1,1 % fijado por el PSOE en su mandato, y que para 2026 se ha congelado. Solanes ha defendido que la mejora económica municipal se refleja en los hechos y en la relación con el Ministerio de Hacienda, y ha añadido que “en política no todo vale” para cuestionar la gestión actual.